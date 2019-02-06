"Любовь всей жизни": Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и сыном

Муж украинской ведущей Регины Тодоренко растрогал сеть семейным фото.

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Вот уже несколько месяцев Регина Тодоренко и Влад Топалов находятся в статусе родителей - в начале декабря у пары родился первенец. Знаменитости радуют поклонников редкими снимками с малышом и делятся впечатлениями о семейной жизни. На днях Топалов опубликовал семейное фото, к которому добавил очень трогательную подпись.

“Маленькие ножки“. Комментарии тут, думаю, излишни. Моя маленькая любовь, а рядом любовь всей жизни, покрупнее мелкой, – написал Влад.

К слову, накануне муж Регины Тодоренко опубликовал в своем Instagram совместный снимок провокационного содержания.