Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Любовь всей жизни": Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и сыном

Комментариев: 0
Муж украинской ведущей Регины Тодоренко растрогал сеть семейным фото.
Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и сыном
Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и сыном
Instagram

Читай также: Дочь Ким Кардашьян впервые снялась для обложки глянца (фото)

Вот уже несколько месяцев Регина Тодоренко и Влад Топалов находятся в статусе родителей - в начале декабря у пары родился первенец. Знаменитости радуют поклонников редкими снимками с малышом и делятся впечатлениями о семейной жизни. На днях Топалов опубликовал семейное фото, к которому добавил очень трогательную подпись.

“Маленькие ножки“. Комментарии тут, думаю, излишни. Моя маленькая любовь, а рядом любовь всей жизни, покрупнее мелкой, – написал Влад.

К слову, накануне муж Регины Тодоренко опубликовал в своем Instagram совместный снимок провокационного содержания.

Поделись:
Теги: Влад Топалов, Регина Тодоренко, звездные родители
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь