Маша Ефросинина назвала самый неприятный слух о себе

Украинская телеведущая призналась, какие сплетни о себе ранят ее больше всего.

Читай также: Александр Скичко рассказал, что его связывает с Машей Ефросининой

Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина, которая стала экспертом шоу “Дивовижні люди“, рассказала о самой обидной сплетне. По словам звезды, читать информацию о себе неприятнее всего было во время беременности.

Во время беременности я очень трудно вынашивала дочь. Мне было плохо, все время почти пролежала в горизонтальном положении. Но сильно похудела на 17 килограммов и эта метаморфоза, которая произошла с Машей-пухляшом со стандартной 55-ти килограммовой фигурой, была воспринята ужасно. Самое обидное, тому, что слышала, что ребенка мне суррогатная мать родила, а я в это время сама липосакцию сделала, – признается ведущая в интервью для программы “На каві із зіркою“.

Читай также: Оля Полякова похвасталась стройной фигурой на съемках нового шоу

Маша также отметила, что всегда старается быть искренней, но часто из-за этого страдает:

Я понимаю, насколько дорого стоит то, что я отдаю. Я живой человек, чувствительная, не могу в себе скрывать. А потому все попадает в сердце и выходит замкнутый круг.

Напомним, что ранее Маша Ефросинина вместе с Олей Поляковой устроили зажигательные танцы.