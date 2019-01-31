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Маша Ефросинина назвала самый неприятный слух о себе

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Украинская телеведущая призналась, какие сплетни о себе ранят ее больше всего.
Маша Ефросинина назвала самый неприятный слух о себе
Маша Ефросинина назвала самый неприятный слух о себе
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Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина, которая стала экспертом шоу  “Дивовижні люди“, рассказала о самой обидной сплетне. По словам звезды, читать информацию о себе неприятнее всего было во время беременности. 

Во время беременности я очень трудно вынашивала дочь. Мне было плохо, все время почти пролежала в горизонтальном положении. Но сильно похудела на 17 килограммов и эта метаморфоза, которая произошла с Машей-пухляшом со стандартной 55-ти килограммовой фигурой, была воспринята ужасно. Самое обидное, тому, что слышала, что ребенка мне суррогатная мать родила, а я в это время сама липосакцию сделала, – признается ведущая в интервью для программы “На каві із зіркою“. 

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Маша также отметила, что всегда старается быть искренней, но часто из-за этого страдает: 

Я понимаю, насколько дорого стоит то, что я отдаю. Я живой человек, чувствительная, не могу в себе скрывать. А потому все попадает в сердце и выходит замкнутый круг. 

Напомним, что ранее Маша Ефросинина вместе с Олей Поляковой устроили зажигательные танцы.

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Теги: Маша Ефросинина, ведущая
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