Оля Полякова похвасталась стройной фигурой на съемках нового шоу

Певица появилась в ярком наряде на съемках нового шоу.

На съемках новейшего супер-шоу “Дивовижні люди“, премьера которого состоится на телеканале “Украина“ 23 февраля в 21:00, популярная певица и эксперт телепроекта Оля Полякова продемонстрировала новый яркий образ.

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Королева ночи появилась на съемочной площадке телеканала “Украина“ в экстравагантном платье на одно плечо. Эффектное мини с вставками из кожи Оля дополнила классическими туфлями-лодочками на каблуках.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото в этом образе. На нем Оля сидит в кресле эксперта супер-шоу “Дивовижні люди“.

“Ну, и по традиции #креслолук #дивовижнілюди“, - подписала снимок Полякова.

Оля Полякова Пресс-служба

Подписчики Оли засыпали ее комплиментами в комментариях: “Королева“, “Роскошная женщина“, “Красотка“, “Ножки лебединые“, “Невероятно обаятельная“, “Богиня“.

Оля Полякова Пресс-служба

Как сообщалось ранее, масштабное шоу “Дивовижні люди“ – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала-лидера бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

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Ведущим новейшего супер-шоу стал Александр Скичко, а экспертами – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны “Говорить Україна“ на канале “Украина“ Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко. В шоу “Дивовижні люди“ эксперты будут комментировать уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогут зрителям выбрать самого удивительного участника шоу.

Производством телепроекта по заказу канала “Украина“ занимается компания Friends Production. Премьера состоится 23 февраля в 21:00 и будет выходить в эфир телеканала по субботам.

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