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Маша Ефросинина поразила поклонников ярким нарядом

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Для нового шоу "Дивовижні люди" Ефросинина выбрала эффектный брючный костюм красного цвета.
Маша Ефросинина поразила поклонников ярким нарядом
Маша Ефросинина поразила поклонников ярким нарядом
instagram.com/mashaefrosinina

Популярная телеведущая появилась на съемочной площадке шоу “Дивовижні люди“ в элегантном наряде. Брючный костюм насыщенного красного цвета идеально дополняли черные босоножки на высокой шпильке.

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В Instagram Stories Маша Ефросинина опубликовала фото в этом образе, подписав его так: “Червоне – то любов“. А на самой страничке появилось не менее яркое фото на фоне декораций нового проекта канала “Украина“.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Пресс-служба

Подписчики Маши сразу принялись комментировать новый наряд звезды: “Крутой образ“, “Идеальная“, “Супер, красотка“, “Шикарная“. 

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Пресс-служба

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Как сообщалось ранее, масштабное шоу “Дивовижні люди“ – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала-лидера бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

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Ведущим новейшего супер-шоу стал Александр Скичко, а судьями – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны “Говорить Україна“ на канале “Украина“ Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко. В шоу “Дивовижні люди“ эксперты будут комментировать уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогут зрителям выбрать самого удивительного участника шоу.

Производством телепроекта по заказу канала “Украина“ занимается компания Friends Production. Премьера состоится 23 февраля в 21:00 и будет выходить в эфир телеканала по субботам.

Ранее Маша Ефросинина опубликовала трогательное фото с мамой.

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Теги: Маша Ефросинина, Дивовижні люди
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