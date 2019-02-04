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Оля Полякова удивила поклонников экстравагантным нарядом

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Певица появилась в ярком наряде на съемках нового шоу.
Оля Полякова удивила поклонников экстравагантным нарядом
Оля Полякова удивила поклонников экстравагантным нарядом
Пресс-служба

На съемках новейшего супер-шоу “Дивовижні люди“, премьера которого состоится на телеканале “Украина“ 23 февраля в 21:00, популярная певица и эксперт телепроекта Оля Полякова появилась в новом ярком наряде.

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На этот раз Королева ночи выбрала платье красного цвета с откровенным декольте. Впрочем, как отметили коллеги певицы и эксперты телепроекта “Дивовижні люди“, даже столь откровенное платье очень подходит стройной Оле Поляковой. Дополняли образ босоножки на высоких каблуках.

На своей странице в Instagram певица игриво спросила:

“Как вам такой образ?“. Интересно, что многие поклонники Оли Поляковой отметили, что в таком наряде она несколько напоминает “куклу барби“.

Оля Полякова
Оля Полякова
Пресс-служба

Отметим, масштабное шоу “Дивовижні люди“ – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала-лидера бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

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Ведущим новейшего супер-шоу стал Александр Скичко, а судьями – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны “Говорить Україна“ на канале “Украина“ Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко. В шоу “Дивовижні люди“ эксперты будут комментировать уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогут зрителям выбрать самого удивительного участника шоу.

Производством телепроекта по заказу канала “Украина“ занимается компания Friends Production. Премьера состоится 23 февраля в 21:00 и будет выходить в эфир телеканала по субботам.

Напомним, ранее Оля Полякова презентовала новый альбом “Королева Ночи“.

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Теги: Оля Полякова, Дивовижні люди
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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    04.02.2019, 12:26
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