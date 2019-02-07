Александр Скичко рассказал, что его связывает с Машей Ефросининой

Сейчас известные телеведущие работают в одном проекте.

Украинский ведущий Александр Скичко впервые решил рассказать поклонникам, как познакомился с Машей Ефросининой.

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Скичко опубликовал в Instagram фото с Ефросининой и в подписи к кадру разместил историю их знакомства.

Звезда сообщил, что впервые увидел Машу в 2012 году, когда пришел на кастинг программы “Подьем“. А сейчас они вместе работают в проекте “Дивовижні люди“.

“В феврале 2012 года я пришёл на кастинг в программу “Подьем“. Я зашёл в студию, на меня повесили микрофон и сказали идите становитесь на точку. Задача была: рассказать о себе, и прочитать небольшую новость по суфлёру. Из неоткуда раздался женский голос. “Здравствуйте, представьтесь пожалуйста!“. Я сказал: “Здравствуйте, меня зовут Александр Скичко, мне 20 лет“. Женский голос ответил: “Александр, что вы нам расскажите?“. И я ответил: “я скажу, что у вас очень красивый голос, вам стояло бы себя попробовать на телевидении“. В ответ прозвучал женский смех! Конечно, же я знал, что этот женский голос принадлежал @mashaefrosinina и для меня это было что-то из области фантастики находится рядом с таким известным человеком! Спустя 7 лет мы работаем в одном проекте! Мечты сбываются! #дивовижнілюди“, - написал Александр.

Ранее Александр Скичко похвастался музыкальными талантами.