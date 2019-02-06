Александр Скичко похвастался музыкальными навыками

Ведущий "Евровидения-2017" рассказал, на каких музыкальных инструментах умеет играть.

Известный украинский телеведущий Александр Скичко рассказал о своих музыкальных талантах. О том, что Скичко умеет играть на сопилке, поклонники узнали после его выступления на “Евровидении-2017“. Тогда Александр вместе с другим ведущим Владимир Остапчук и с народным ансамблем песни и танца исполнили самые известные хиты конкурса.

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Недавно ведущий опубликовал новое фото в Instagram. В подписи к снимку Скичко сообщил, что еще умеет играть на саксофоне. Также Александр рассказал, что всегда завидовал гитаристам.

Все школьные и студенческие годы завидовал парням, которые играли на гитаре. Ведь они могли в любой момент вынести гитару во двор и сразу же становились душой компании. Я тоже ходил в музыкальную школу, только по классу саксофон и сопилка. Ну как вы понимаете сложно было вынести во двор саксофон! Про сопилку я вообще молчу - за это можно было ещё и “отхватить“! – поделился Александр Скичко.

Напомним, ранее стала известна стоимость билетов на “Евровидение-2019“.