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Александр Скичко похвастался музыкальными навыками

Комментариев: 2
Ведущий "Евровидения-2017" рассказал, на каких музыкальных инструментах умеет играть.
Александр Скичко похвастался музыкальными навыками
Александр Скичко похвастался музыкальными навыками
instagram.com/aleksandrskichko

Известный украинский телеведущий Александр Скичко рассказал о своих музыкальных талантах. О том, что Скичко умеет играть на сопилке, поклонники узнали после его выступления на “Евровидении-2017“. Тогда Александр вместе с другим ведущим Владимир Остапчук и с народным ансамблем песни и танца исполнили самые известные хиты конкурса.

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Недавно ведущий опубликовал новое фото в Instagram. В подписи к снимку Скичко сообщил, что еще умеет играть на саксофоне. Также Александр рассказал, что всегда завидовал гитаристам.

Все школьные и студенческие годы завидовал парням, которые играли на гитаре. Ведь они могли в любой момент вынести гитару во двор и сразу же становились душой компании. Я тоже ходил в музыкальную школу, только по классу саксофон и сопилка. Ну как вы понимаете сложно было вынести во двор саксофон! Про сопилку я вообще молчу - за это можно было ещё и “отхватить“! – поделился Александр Скичко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все школьные и студенческие годы завидовал парням, которые играли на гитаре. Ведь они могли в любой момент вынести гитару во двор и сразу же становились душой компании. Я тоже ходил в музыкальную школу, только по классу саксофон и сопилка. Ну как вы понимаете сложно было вынести во двор саксофон! Про сопилку я вообще молчу - за это можно было ещё и «отхватить»! На каких музыкальных инструментах играете вы? А на каких хотели бы? #домашнийдвор

Допис, поширений Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko)

Напомним, ранее стала известна стоимость билетов на “Евровидение-2019“.

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Теги: Александр Скичко, ведущий
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.02.2019, 15:06
Оценка:  0
гость
А тебе, мокшекацапу пeдрильному, всё не дают покоя жопы украинских мужиков? Это школа Путлера, гнида ))
pусский  (аноним)  07.02.2019, 15:01
Оценка:  0
pусский
Да дрюкнуть в срало этого евроxoxла! Чтобы не выёбывaлся, бля!
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