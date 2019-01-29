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Ефросинина и Полякова устроили зажигательные танцы: видео

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Эксперт нового супер-шоу "Дивовижні люди" на канале "Украина" Маша Ефросинина поделилась забавным видео со съемочной площадки телепроекта.
Ефросинина и Полякова устроили зажигательные танцы
Ефросинина и Полякова устроили зажигательные танцы
instagram.com/mashaefrosinina

На своей странице в социальной сети Instagram Маша Ефросинина опубликовала видеоролик с зажигательными танцами.

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На нем эксперты проекта “Дивовижні люди“ Оля Полякова, Алексей Суханов и сама Маша выполняют различные танцевальные движения. Видео Маша подписала:

Если что, шоу не танцевальное.

Как сообщалось ранее, масштабное шоу “Дивовижні люди“ – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала-лидера бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Ведущим новейшего супер-шоу стал шоумен Александр Скичко, а судьями – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны “Говорить Україна“ на канале “Украина“ Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко. В шоу “Дивовижні люди“ эксперты будут комментировать уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогут зрителям выбрать самого удивительного участника шоу.

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Производством телепроекта по заказу канала “Украина“ занимается компания Friends Production. Премьера запланирована на новый весенний телесезон и будет выходить в эфир телеканала раз в неделю.

Напомним, ранее украинская певица Вера Брежнева показала пикантное фото с ванной.

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Теги: Маша Ефросинина, Оля Полякова, канал Украина, видео
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