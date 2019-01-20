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Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой - СМИ

Комментариев: 1
Известный голливудский актер Брэд Питт уже месяц встречается с не менее известной актрисой.
Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой
Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой
Getty images

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Голливудский актер Брэд Питт, чья мать недавно жестко высказалась об Анджелине Джоли, нашел новую пассию. По слухам, 55-летний красавец уже месяц встречается с другой известной актрисой - Шарлиз Терон. Подробности знает Ivona

 

Брэд Питт
Брэд Питт
Getty images

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По информации инсайдеров, Брэда и Шарлиз познакомил экс-супруг актрисы – Шон Пен. Их отношения начались на Рождество, передает издание The Sun

 

Шарлих Терон
Шарлих Терон
Getty images

Они почти месяц встречаются. В течение длительного времени они были друзьями – иронически из-за Шона Пенна – но их отношения развивались, – говорит источник.

Шон Пен и Шарлиз Терон
Шон Пен и Шарлиз Терон
Getty images

На минувших выходных Питт присоединился к 43-летней Шарлиз на выставке ромов Шато-Мармон. В течение вечера бывший муж Анджелины Джоли мило обнимал Терон за талию. 

Ранее стала известна дата развода Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу.

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Теги: Брэд Питт, Шарлиз Терон, роман
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  20.01.2019, 13:46
Оценка:  0
pусский
У ней хоть влагалище не анорексичное, Питт молодец!
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