Мама голливудского актера Брэда Питта прокомментировала его развод с Анджелиной Джоли.

"Она испортила ему жизнь": мать Питта жестко высказалась о Джоли Getty Images

Громкий развод голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли не комментировал, кажется, только ленивый. Вот уже несколько лет они делят шестерых детей и обвиняют друг друга во всех смертных грехах.

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Теперь же к обсуждению сложившейся ситуации присоединилась мама Брэда Питта - 79-летняя Джейн Этта Питт. Как передает Radar Online, женщина обвинила Джоли в том, что она испортила жизнь ее сыну.

Инсайдеры уверяют: Джейн убеждена, что Анджелина повела себя с экс-супругом жестко и манипулятивно. Если верить источникам, все это мать Питта хочет высказать в лицо бывшей невестке.

Анджелина Джоли и Джейн Этта Питт Getty Images

Романтические отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли длились более 10 лет, однако в 2016 году актриса подала на развод. Причиной развода называли разногласия в методах воспитания детей, а также алкогольную зависимость Брэда Питта.

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У актеров шестеро общих детей - усыновленные Мэддокс, Пэкс и Захара и биологические Шайло, Нокс и Вивьенн. Только спустя два года разбирательств они решили вопрос опеки.

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