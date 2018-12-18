День рождения Брэда Питта: три главные женщины в жизни актера

Во вторник, 18 декабря, голливудский актер Брэд Питт отмечает свое 55-летие: вспоминаем самых главных женщин в жизни звезды.

Одному из главных красавчиков Голливуда - актеру Брэду Питту исполнилось 55 лет. Долгое время он был завидным холостяком, однако последние 20 лет Брэд посвятил лишь троим женщинам.

В честь дня рождения актера Ivona предлагает вспомнить о женщинах, которые стали главными в жизни Брэда Питта.

Гвинет Пэлтроу

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу Harper's Bazaar

Читай также: СМИ: Брэд Питт закрутил новый роман

В 1995 году Брэд Питт познакомился с актрисой Гвинет Пэлтроу. У них моментально закрутился настолько серьезный роман, что в 1996 году пара обручилась. Но спустя 7 месяцев возлюбленные расстались.

Тогда они не объяснили, что послужило причиной, однако позже Гвинет призналась, что была не готова к столь серьезным отношениям:

Мой отец был просто убит известием о нашем расставании в 1997 году. Я была практически ребенком в 22 года. Я лишь к сорока годам стала понимать,что к чему, а в 22… Я была не готова, и он был слишком хорош для меня. Я просто не понимала, что я делаю.

Дженнифер Энистон

В 2000-м году Брэд Питт впервые женился. Его избранницей стала звезда сериала “Друзья“ Дженнифер Энистон. Пару считали одной из самых идеальных и крепких в Голливуде, однако это оказалось не так. В 2005 году Дженнифер и Брэд подали на развод. Еще до того, как его оформили, Питт закрутил роман с коллегой по съемочной площадке - Анджелиной Джоли.

Анджелина Джоли

Читай также: Анджелина Джоли поссорила сына с Брэдом Питтом

Брэд Питт и Анджелина Джоли были самой красивой актерской парой - они выглядели так, будто сошли с картины. Уже в 2006 у них родилась первая дочь Шайло, а через два года - двойня (мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин). Кроме того, Брэд усыновил троих приемных детей Анджелины, которые теперь носят фамилию Джоли-Питт. Поженились актеры лишь в 2014 году, но их счастье было недолгим - в сентябре 2016 года Джоли подала на развод.

Около двух лет они не могли решить вопрос опеки над детьми, однако все же пришли к согласию.

Напомним, 18 декабря день рождения также отмечает украинская актриса Алена Лавренюк. Как она выглядела в детстве, смотрите здесь.