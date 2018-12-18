День рождения Брэда Питта: три главные женщины в жизни актера
Одному из главных красавчиков Голливуда - актеру Брэду Питту исполнилось 55 лет. Долгое время он был завидным холостяком, однако последние 20 лет Брэд посвятил лишь троим женщинам.
В честь дня рождения актера Ivona предлагает вспомнить о женщинах, которые стали главными в жизни Брэда Питта.
- Гвинет Пэлтроу
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В 1995 году Брэд Питт познакомился с актрисой Гвинет Пэлтроу. У них моментально закрутился настолько серьезный роман, что в 1996 году пара обручилась. Но спустя 7 месяцев возлюбленные расстались.
Тогда они не объяснили, что послужило причиной, однако позже Гвинет призналась, что была не готова к столь серьезным отношениям:
Мой отец был просто убит известием о нашем расставании в 1997 году. Я была практически ребенком в 22 года. Я лишь к сорока годам стала понимать,что к чему, а в 22… Я была не готова, и он был слишком хорош для меня. Я просто не понимала, что я делаю.
- Дженнифер Энистон
В 2000-м году Брэд Питт впервые женился. Его избранницей стала звезда сериала “Друзья“ Дженнифер Энистон. Пару считали одной из самых идеальных и крепких в Голливуде, однако это оказалось не так. В 2005 году Дженнифер и Брэд подали на развод. Еще до того, как его оформили, Питт закрутил роман с коллегой по съемочной площадке - Анджелиной Джоли.
- Анджелина Джоли
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Брэд Питт и Анджелина Джоли были самой красивой актерской парой - они выглядели так, будто сошли с картины. Уже в 2006 у них родилась первая дочь Шайло, а через два года - двойня (мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин). Кроме того, Брэд усыновил троих приемных детей Анджелины, которые теперь носят фамилию Джоли-Питт. Поженились актеры лишь в 2014 году, но их счастье было недолгим - в сентябре 2016 года Джоли подала на развод.
Около двух лет они не могли решить вопрос опеки над детьми, однако все же пришли к согласию.
Напомним, 18 декабря день рождения также отмечает украинская актриса Алена Лавренюк. Как она выглядела в детстве, смотрите здесь.
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