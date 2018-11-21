Звезда "Танців з зірками" впервые женился - подробности

Известный танцор и хореограф Женя Кот сообщил радостную новость.

Читай также: Регина Тодоренко показала трогательное фото с мамой и сыном-младенцем

Известный танцор, хореограф, участник проекта "Танців з зірками 2018" Женя Кот связал себя узами брака. Его избранницей стала Наталья Татаринцева.

О свадьбе Жени и Натальи стало известно со слов самого хореографа. На своей странице в Instagram Кот поделился первым кадром с свадьбы. На снимке пара показала кольца на фоне нежного букета цветов.

Читай также: "Приснилось, что гулял": К кому Владимира Зеленского ревнует жена

Известно, что молодожены расписались 18 января 2019. Супруги не стали устраивать торжество, однако обещают вернуться к этому вопросу в теплое время года.

Мы не можем быть на 100% идеальны, но есть только один человек в мире, и абсолютный match! Мой идеал возле меня. Она самая красивая… Лучший профессионал своего дела. Заботливая хозяйка, нежная... Она дерзкая ровно настолько, насколько мне нужно. В ней есть все. Она — гармония, - рассказал Женя о любимой.

Накануне популярная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко рассказала, как достичь успехов в танцах и отношениях.