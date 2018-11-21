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Звезда "Танців з зірками" впервые женился - подробности

Комментариев: 1
Известный танцор и хореограф Женя Кот сообщил радостную новость.
Звезда "Танців з зірками" впервые женился - подробности
Звезда "Танців з зірками" впервые женился - подробности
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Известный танцор, хореограф, участник проекта "Танців з зірками 2018" Женя Кот связал себя узами брака. Его избранницей стала Наталья Татаринцева.  

О свадьбе Жени и Натальи стало известно со слов самого хореографа. На своей странице в Instagram Кот поделился первым кадром с свадьбы. На снимке пара показала кольца на фоне нежного букета цветов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.01.2019 🖤

Публикация от Евгений Кот (@kot_jenya)

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Известно, что молодожены расписались 18 января 2019. Супруги не стали устраивать торжество, однако обещают вернуться к этому вопросу в теплое время года. 

Мы не можем быть на 100% идеальны, но есть только один человек в мире, и абсолютный match! Мой идеал возле меня. Она самая красивая… Лучший профессионал своего дела. Заботливая хозяйка, нежная... Она дерзкая ровно настолько, насколько мне нужно. В ней есть все. Она — гармония, - рассказал Женя о любимой. 

Накануне популярная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко рассказала, как достичь успехов в танцах и отношениях.

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Теги: Женя Кот, хореограф, женился, новости
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Djada    20.01.2019, 11:11
Оценка:  0
Djada
бигмир с..а такой оптимистичный как всегда. писать "впервые женился" полный отстой.
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