Шарлиз Терон - 43: лучшие роли именинницы

Во вторник, 7 августа, свой день рождения отмечает звезда Голливуда Шарлиз Терон.

Американская звезда южноафриканского происхождения Шарлиз Терон 7 августа отмечает 43-летие.

Актриса стала известной в конце 1990-х и стала первой из родившихся в Африке, кто был удостоен премии “Оскар“ за исполнение главной роли.

В честь дня рождения выдающейся артистки Ivona предлагает вспомнить ее самые яркие роли.

Северная страна (2005)

Фильм рассказывает о первом заведенном в США уголовном деле, возбужденном в связи с сексуальными домогательствами.

Монстр (2003)

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В этом фильме Шарлиз сыграла серийную убийцу Эйлин Уорнос. Сюжет основан на реальных событиях, женщина была приговорена к смертной казни в 1996 году. Ради роли Терон набрала 13 килограммов и позволила визажистам изменить ее до неузнаваемости. За этот фильм актриса получила “Оскар“, “Золотой глобус“, Премию Гильдии киноактеров и “Серебряного медведя“ на Берлинском кинофестивале в номинации “Лучшая женская роль“.

Голова в облаках (2003)

Сюжет фильма строится вокруг любовного треугольника главных героев Гильды (Шарлиз Терон), Мии (Пенелопа Крус) и Гая (Стюарт Таунсенд), события разворачиваются в преддверии Второй мировой войны.

Сладкий ноябрь (2001)

Драма об отношениях бизнесмена Нельсона и необычной девушке Саре, которые омрачены тем фактом, что она больна раком.

Адвокат дьявола (1997)

Эта кинолента - одна из самых культовых фильмов 90-х. Этот мистический триллер, который, несмотря на предсказуемость сюжета, смотрится на одном дыхании, а актерский состав впечатляет яркими личностями.

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