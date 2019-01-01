"Оскар-2019": основные претенденты на премию

Скоро состоится одно из главных событий в киномире: церемония вручения премии "Оскар". Узнайте, кто может получить заветную статуэтку.

Уже совсем скоро - 22 января - будут официально названы номинантны на престижную кинопремию “Оскар-2019“. Пока киноманы спорят и делают ставки на то, каким фильмам, актерам и режиссерам удастся попасть в номинации, эксперты назвали основных возможных претендентов.

Как передает Gold Derby, победу в категории “Лучший фильм“ могут получить фильмы “Звезда родилась“, “Рома“ или “Зеленая книга“.

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Мюзикл “Звезда родилась“, в котором снялись Леди Гага и Брэдли Купер, рассказывает историю любви известного кантри-исполнителя Джексона Мэйна и талантливой певицы Элли, которой он помог построить музыкальную карьеру.

“Рома“ - черно-белый фильм Альфонсо Куарона, который рассказывает об обычной семье в Мехико в период 1970-х годов. Судьбу героев переламывают студенческие беспорядки во время католического праздника 10 июня 1971 года, когда демонстранты были расстреляны солдатами.

Кинолента уже получила несколько престижных наград - “Золотого льва“ на 75-м Венецианском международном кинофестивале и премию Critics' Choice Movie Awards в номинации “Лучший фильм“.

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“Зеленая книга“ - фильм, основанный на реальных событиях. Речь идет о путешествии по югу США известного джазового пианиста и обычного водителя, между которыми со временем возникает дружба.

Картина была удостоена “Золотого глобуса“ в номинации лучший мюзикл или комедия, а также попала в список 10 лучших фильмов 2018 года, опубликованный Американским институтом киноискусства.

Также в номинацию “Лучший фильм“ могут попасть комедия Йоргоса Лантимоса “Фаворитка“ о периоде царствования английской королевы Анны в XVIII веке, “Черный клановец“ о противостоянии темнокожего полицейского и его напарника с преступной группировкой, и фантастический боевик “Черная пантера“ о соперничестве за уникальный металл, в которое вмешивается дух саванны.

За звание лучшего актера могут побороться Кристиан Бейл (“Власть“), Брэдли Купер (“Звезда родилась“) и Рами Малек (“Богемская рапсодия“).

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Церемония вручения наград премии “Оскар-2019“ состоится 24 февраля в театре “Долби“ (Голливуд, Лос-Анджелес).

Напомним, на днях организаторы “Оскара“ угодили в громкий скандал. Подробности читайте здесь.