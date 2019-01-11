Фильм про Украину поборется за главную награду Берлинале

Мировая премьера фильма совместного производства Польши, Украины и Великобритании, состоится в феврале в Берлине.

Исторический триллер “Гарет Джонс“ режиссера Агнешки Холланд совместного производства Польши, Украины и Великобритании примет участие в основной конкурсной программе 69-го Берлинского международного кинофестиваля, который в этом году пройдет с 7 по 17 февраля.

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Выход фильма в широкий украинский прокат запланирован на осень 2019 года. Продюсер фильма Егор Олесов говорит:

Мы благодарны организаторам Берлинского международного кинофестиваля за возможность принять участие в официальной конкурсной программе. “Гарет Джонс“ (MR. JONES) - это действительно очень сильная, эмоциональная и крайне важная для сегодняшнего мира, особенно для нашей страны, история. Но фильм имеет не только мощный фестивальный, но и большой зрительский потенциал. Ждем мировой премьеры в Берлине и держим пальцы скрещенными!

“Гарет Джонс“ (MR. JONES) - это реальная нерассказанная история молодого валлийского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в Советский Союз, чтобы разоблачить и донести до мирового сообщества правду о преступлениях сталинского режима и Голодоморе в Украине. Он увидел голод воочию и, не колеблясь, громко рассказал об этом миру. Однако мир промолчал, политики Запада не желали слышать неудобную им историю, а уважаемые СМИ не поддержали журналиста в его борьбе за правду, продолжая публиковать альтернативные новости, рожденные в Москве. То, что на первый взгляд казалось обычным журналистским расследованием, превратилось в смертельно опасное путешествие, открытие которой впоследствии стали основой для написания аллегорического романа “Колхоз животных“ Джорджа Оруэлла.

Как отметил председатель Госкино Филипп Ильенко:

Важно, что из всех фильмов, поддержанных Госкино, именно “Гарет Джонс“ поборется в этом году за главную награду Берлинале, что является одним из самых престижных и посещаемых международных кинофестивалей. Эта лента значимая не только для украинского кинематографа, но и для всей Украины, и поэтому ее мировая премьера в основном конкурсе фестиваля поможет донести миру правду о Голоде 1932-1933 годов как геноциде украинской нации.

Режиссером ленты выступила председатель Европейской киноакадемии, номинантка на премии “Оскар“, BAFTA и обладательница “Серебряного медведя“ Берлинале-2017 Агнешка Холланд.

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Главные роли в фильме исполнили Джеймс Нортон, Ванесса Кирби и Питер Сарсгаард. Кроме того, к команде присоединились Джозеф Моул и Кеннет Крэнэм, а с украинской стороны в фильме приняли участие Яков Ткаченко, Олег Драч, Владимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасия Чалая и Алина Ковальская.

В марте 2018 съемки фильма прошли в Украине, дальше международная команда работала в Польше и Шотландии.

Напомним, церемония вручения престижной премии “Оскар“ может впервые за 30 лет пройти без ведущего. Подробности читайте здесь.