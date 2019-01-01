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Ведущими "Оскара-2019" могут стать герои "Мстителей"

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Как будет проходить церемония вручения премии "Оскар" в 2019 году?
Ведущими "Оскара-2019" могут стать герои "Мстителей"
Ведущими "Оскара-2019" могут стать герои "Мстителей"
Кадр из видео

Недавно комедийный актер Кевин Харт отказался от роли ведущего церемонии вручения наград “Оскар“. Таким образом, премия впервые за 30 лет может остаться без ведущего.

Американская академия киноискусств сейчас ищет способ выйти из ситуации. Как передает The Hollywood Reporter, ведущими могут мстать актеры из “Мстителей“ Marvel.

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Если верить источникам издания, академия “может пригласить супергероев и распределить между ними обязанности ведущих церемонии награждения“. Якобы продюсеры даже предложили некоторым из актерам не появляться на вручении “Золотого глобуса-2019“, чтобы их появление на “Оскаре“ произвело фурор.

Пока что официальных комментариев по этому поводу нет.

Церемония вручения престижной премии “Оскар-2019“ состоится 24 февраля в театре “Долби“ (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты будут объявлены уже совсем скоро - 22 января.

Напомним, фильм про Украину "Гарет Джонс" поборется за главную награду Берлинале. Подробности читайте здесь.

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Теги: Оскар 2019, Мстители
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