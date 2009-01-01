Узнайте, как будет проходить церемония вручения престижной премии "Оскар" в 2019 году.

"Оскар" впервые за 30 лет может пройти без ведущего getty images

В 2019 году церемония вручения престижных наград “Оскар“ может пройти без ведущего.

Об этом передает издание Variety со ссылкой на источники.

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Такая ситуация сложилась из-за того, что в начале декабря американский комедийный актер Кевин Харт отказался от роли ведущего церемонии. Тогда в сети поднялся скандал из-за постов артиста в соцсетях девятилетней давности. Кевина назвали гомофобом, после чего он отклонил приглашение стать ведущим “Оскара“.

Если замену ему и правда не найдут, то “Оскар“ впервые за 30 лет пройдет без ведущего. В 1989 году вместо вступительного монолога на церемонии был показан 11-минутный музыкальный киносюжет.

Организаторы церемонии теперь рассматривают возможность вывода на сцену целой группы известных деятелей культуры, которые будут по очереди представлять победителей в отдельных номинациях.

Напомним, ранее в США назвали главный фильм 2018 года.