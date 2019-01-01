"Оскар-2019": вокруг премии разразился новый скандал

Организаторов церемонии вручения премии "Оскар" обвинили в необоснованном давлении.

Совсем недавно стало известно, что церемония вручения “Оскара“ впервые за 30 лет может пройти без ведущего, как организаторы премии угодили в новый скандал.

Читай также: В США назвали главный фильм 2018 года

Гильдия актеров США, которая вручает премию SAG Awards, публично обвинила Киноакадемию (организаторы “Оскара“, - ред.) в том, что она оказывает необоснованное давление на актеров с запретом участия в других церемониях наград. Об этом передает The Washington Post.

В заявлении Гильдии актеров сказано:

Мы получили несколько жалоб и на себе почувствовали тактику этого “утонченного“ давления и попытку контролировать появление звезд на вручении тех или иных премий.

Если верить представителям Гильдии актеров, киноакадемия устроила “чрезвычайное и необоснованное давление на таланты, чтобы они не появлялись на других церемониях вручения наград, включая премию SAG, которая состоится перед церемонией вручения “Оскара“, а именно 28 января.

Таким образом, члены Гильдии актеров не смогут посетить вечер, устраиваемый в их честь. Многим из них был предъявлен ультиматум: они должны выбрать только одно мероприятие, на котором собираются присутствовать.

Напомним, ведущими “Оскара-2019“ могут стать герои “Мстителей“. Подробности читайте здесь.