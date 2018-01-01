В США назвали главный фильм 2018 года

Члены Национального общества кинокритиков США составили рейтинг лучших фильмов 2018 года.

Фильм “Наездник“ китайского режиссера Хлои Чжао стал лучшим в 2018 году.

Так считают члены Национального общества кинокритиков США, передает The Hollywood Reporter.

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Кинолента “Наездник“ рассказывает о ковбое Брэди, которому пришлось оставить родео из-за травмы головы. Главный герой возвращается к прошлой жизни и пытается найти в ней смысл.

Второе место критики отдали фильму мексиканского режиссера Альфонсо Куарона “Рома“. В основе сюжета ленты — история жизни обычной семьи среднего класса в Мехико в начале 1970-х годов. Судьбу главных героев переламывают студенческие беспорядки во время католического праздника 10 июня 1971 года, когда демонстранты были расстреляны солдатами. К слову, “Рома“ также поборется за британскую премию BAFTA.

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Третье место занял фильм режиссера из Южной Кореи Ли Чхан-дона “Пылающий“ - остаточно вольная экранизация рассказа Харуки Мураками “Сжечь сарай“. Фильм рассказывает о начинающем писателе Чжонсу, который влюбляется в девушку из своей деревни Хаэми, случайно встретив её в большом городе.

Напомним, ранее мы публиковали список номинантов престижной британской кинопремии BAFTA-2019.