"Я жива": недавно родившая Регина Тодоренко обратилась к фанам

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая недавно впервые стала мамой, рассказала поклонникам о своем самочувствии.

Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко обратилась к своим поклонникам после того, как родила первенца.

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Ранее звезда никак не комментировала пополнение в семье, поэтому поклонники начали требовать от нее новостей о новорожденном и свежих фотографий. Чрезмерное внимание к их семье не понравилось мужу Регины - российскому певцу Владу Топалову, который уже просил перестать травить Тодоренко и дать им насладиться общением с ребенком.

Теперь же сама Регина обратилась к фанам:

Ребята, хочу сказать спасибо всем вам за ваши слова поддержки и заботу! Не переживайте, у меня все хорошо, я жива и здорова, просто сейчас живу в моменте и радуюсь жизни. Мне уже не терпится поделиться с вами моментом своего счастья и рассказать о своём невероятном опыте!

Отметим, что первенец супругов появился на свет 5 декабря. Мы публиковали фотографии с выписки Регины из московского роддома, посмотреть их можно здесь.

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