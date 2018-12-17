"Я жива": недавно родившая Регина Тодоренко обратилась к фанам
Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко обратилась к своим поклонникам после того, как родила первенца.
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Ранее звезда никак не комментировала пополнение в семье, поэтому поклонники начали требовать от нее новостей о новорожденном и свежих фотографий. Чрезмерное внимание к их семье не понравилось мужу Регины - российскому певцу Владу Топалову, который уже просил перестать травить Тодоренко и дать им насладиться общением с ребенком.
Теперь же сама Регина обратилась к фанам:
Ребята, хочу сказать спасибо всем вам за ваши слова поддержки и заботу! Не переживайте, у меня все хорошо, я жива и здорова, просто сейчас живу в моменте и радуюсь жизни. Мне уже не терпится поделиться с вами моментом своего счастья и рассказать о своём невероятном опыте!
Ребята, хочу сказать спасибо всем вам за ваши слова поддержки и заботу! Не переживайте, у меня все хорошо, я жива и здорова, просто сейчас живу в моменте и радуюсь жизни. Мне уже не терпится поделиться с вами моментом своего счастья и рассказать о своём невероятном опыте! 😘 #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍
Отметим, что первенец супругов появился на свет 5 декабря. Мы публиковали фотографии с выписки Регины из московского роддома, посмотреть их можно здесь.
Напомним, легендарная модель Синди Кроуфорд готовится к разводу после 20 лет брака. Подробности читайте здесь.
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Вот новость то , пойду пива выпью