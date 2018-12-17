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"Я жива": недавно родившая Регина Тодоренко обратилась к фанам

Комментариев: 3
Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая недавно впервые стала мамой, рассказала поклонникам о своем самочувствии.
Регина Тодоренко обратилась к поклонникам
Регина Тодоренко обратилась к поклонникам
instagram.com/reginatodorenko/

Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко обратилась к своим поклонникам после того, как родила первенца.

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Ранее звезда никак не комментировала пополнение в семье, поэтому поклонники начали требовать от нее новостей о новорожденном и свежих фотографий. Чрезмерное внимание к их семье не понравилось мужу Регины - российскому певцу Владу Топалову, который уже просил перестать травить Тодоренко и дать им насладиться общением с ребенком.

Теперь же сама Регина обратилась к фанам:

Ребята, хочу сказать спасибо всем вам за ваши слова поддержки и заботу! Не переживайте, у меня все хорошо, я жива и здорова, просто сейчас живу в моменте и радуюсь жизни. Мне уже не терпится поделиться с вами моментом своего счастья и рассказать о своём невероятном опыте!

Отметим, что первенец супругов появился на свет 5 декабря. Мы публиковали фотографии с выписки Регины из московского роддома, посмотреть их можно здесь.

Напомним, легендарная модель Синди Кроуфорд готовится к разводу после 20 лет брака. Подробности читайте здесь.

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Теги: Регина Тодоренко, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  17.12.2018, 15:56
Оценка:  0
гость
какие "фАны" могут быть у этой марамойки?
pусский  (аноним)  17.12.2018, 15:51
Оценка:  0
pусский
Регина, ты жива? Пиписька тоже зажила? Я хочу запердолить свой гигантский отросток во все твои нежные отверстия, похотливая мамашка!
*******    17.12.2018, 15:28
Оценка:  +1
*******
Да по фиг
Вот новость то , пойду пива выпью
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