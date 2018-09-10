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После 20 лет брака: Синди Кроуфорд готовится к разводу

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52-летняя модель Синди Кроуфорд решилась на перемены в личной жизни: известны подробности.
Синди Кроуфорд разводится с мужем
Синди Кроуфорд разводится с мужем
Gettyimages

Легендарная модель Синди Кроуфорд собирается разводится после 20 лет брака со своим мужем Рэнди Гербером.

По крайней мере, об этом сообщает издание Radar Online со ссылкой на близкое окружение пары.

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Как утверждают инсайдеры, супруги живут отдельно, а Синди перестала носить обручальное кольцо.

 

Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд
Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд
Gettyimages

 

В браке Кроуфорд и Гербера родилось двое детей - 19-летнего сына Пресли и 17-летнюю дочь Кайю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So fun seeing these two sharing the runway at @siesmarjan 🧡 #proudmama

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford)

Если информация прессы правдива, то для Кроуфорд этот развод станет уже вторым. С 1991 по 1995 годы модель была замужем за актером Ричардом Гиром.

Напомним, ранее актер “Квартала 95“ Евгений Кошевой рассказал о первой встрече с женой. Как это было, читайте здесь.

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Теги: Синди Кроуфорд, Рэнди Гербер, новости, шоу-биз
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