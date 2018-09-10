После 20 лет брака: Синди Кроуфорд готовится к разводу

52-летняя модель Синди Кроуфорд решилась на перемены в личной жизни: известны подробности.

Легендарная модель Синди Кроуфорд собирается разводится после 20 лет брака со своим мужем Рэнди Гербером.

По крайней мере, об этом сообщает издание Radar Online со ссылкой на близкое окружение пары.

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Как утверждают инсайдеры, супруги живут отдельно, а Синди перестала носить обручальное кольцо.

Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд Gettyimages

В браке Кроуфорд и Гербера родилось двое детей - 19-летнего сына Пресли и 17-летнюю дочь Кайю.

Если информация прессы правдива, то для Кроуфорд этот развод станет уже вторым. С 1991 по 1995 годы модель была замужем за актером Ричардом Гиром.

Напомним, ранее актер “Квартала 95“ Евгений Кошевой рассказал о первой встрече с женой. Как это было, читайте здесь.