"Отцовство — это огромная ответственность": муж Регины Тодоренко впервые прокомментировал рождение сына

Российский певец Влад Топалов, которому украинка Регина Тодоренко родила сына, впервые поделился впечатлениями от отцовства.

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В начале декабря украинская ведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой. Своего первенца она родила российскому певцу Владу Топалову, с которым они поженились незадолго до появления малыша. Спустя некоторое время Топалов рассказал, каково это - быть отцом.

Вот что Влад говорит о своем новом статусе в одном из интервью:

Для меня быть отцом, в первую очередь, большая радость. Это счастье! Это уникальная возможность познать себя и нового человека. Я бы даже назвал это любопытным и интересным путешествием. Помимо этого, конечно, отцовство — это огромная ответственность. Пока на словах я все это, вроде как, понимаю, но, отматывая назад свою жизнь и вспоминая, какие непростые отношения у меня были с отцом, предполагаю, что это большой труд.

Артист также отметил, что не боится трудностей и готов как к успехам, так и к неудачам в воспитании ребенка.

Ранее экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко показала, как выглядит после родов.