Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Отцовство — это огромная ответственность": муж Регины Тодоренко впервые прокомментировал рождение сына

Комментариев: 1
Российский певец Влад Топалов, которому украинка Регина Тодоренко родила сына, впервые поделился впечатлениями от отцовства.
Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые стали родителями
Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые стали родителями
instagram.com/reginatodorenko/

Читай также: Валентина Хамайко родила четвертого ребенка

В начале декабря украинская ведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой. Своего первенца она родила российскому певцу Владу Топалову, с которым они поженились незадолго до появления малыша. Спустя некоторое время Топалов рассказал, каково это - быть отцом. 

Вот что Влад говорит о своем новом статусе в одном из интервью: 

Для меня быть отцом, в первую очередь, большая радость. Это счастье! Это уникальная возможность познать себя и нового человека. Я бы даже назвал это любопытным и интересным путешествием. Помимо этого, конечно, отцовство — это огромная ответственность. Пока на словах я все это, вроде как, понимаю, но, отматывая назад свою жизнь и вспоминая, какие непростые отношения у меня были с отцом, предполагаю, что это большой труд. 

Артист также отметил, что не боится трудностей и готов как к успехам, так и к неудачам в воспитании ребенка. 

Ранее экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко показала, как выглядит после родов

Поделись:
Теги: Влад Топалов, Регина Тодоренко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
kazak98    16.12.2018, 19:00
Оценка:  +1
kazak98
Папаша, как вы в Луганске оказались? Как попали в Миротворец?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь