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Регина Тодоренко показала, как выглядит после родов

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Украинская ведущая Регина Тодоренко показала, как выглядит после родов: первые фото.
Регина Тодоренко показала, как выглядит после родов
Регина Тодоренко показала, как выглядит после родов
instagram.com/reginatodorenko

Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко показала, как выглядит после родов.

5 декабря Регина родила сына своему супругу - российскому певцу Владу Топалову. Через несколько дней ее выписали из роддома и теперь ведущая находится дома со своим первенцем.

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Помогать Тодоренко в воспитании малыша будет няня, поэтому сейчас ведущая выглядит достаточно свежо. Об этом свидетельствуют свежие кадры, опубликованные в Instagram-аккаунте Регины.

Напомним, украинская певица Настя Каменских сменила имидж. Как сейчас выглядит исполнительница, смотрите здесь.

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Теги: Регина Тодоренко, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
GreenPeace!    10.12.2018, 16:57
Оценка:  0
GreenPeace!
Все с нянями...вывод:рожать нужно только богатым.
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