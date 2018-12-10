Украинская ведущая Регина Тодоренко показала, как выглядит после родов: первые фото.

Регина Тодоренко показала, как выглядит после родов instagram.com/reginatodorenko

Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко показала, как выглядит после родов.

5 декабря Регина родила сына своему супругу - российскому певцу Владу Топалову. Через несколько дней ее выписали из роддома и теперь ведущая находится дома со своим первенцем.

Читай также: Появились первые фото со свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова

Помогать Тодоренко в воспитании малыша будет няня, поэтому сейчас ведущая выглядит достаточно свежо. Об этом свидетельствуют свежие кадры, опубликованные в Instagram-аккаунте Регины.

Напомним, украинская певица Настя Каменских сменила имидж. Как сейчас выглядит исполнительница, смотрите здесь.