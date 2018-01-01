"Точно не Каменских": Игорь Кондратюк назвал свой топ артистов года

Украинский продюсер и ведущий программы "Караоке на Майдане" не согласен с выбором M1 Music Awards-2018.

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Популярный украинский продюсер и бессменный ведущий программы “Караоке на Майдане“ Игорь Кондратюк прокомментировал итоги церемонии M1 Music Awards-2018. Отвечая на вопросы читателей издания “Главред”, Кондратюк назвал свой топ лучших артистов Украины. Подробнее - далее в материале.

Так, по мнению Кондратюка, звание “Певица года“ должна была получить Джамала, а не Настя Каменских.

Наверное, певицей года для меня Джамала, хотя она в этом году спела немного новых песен - у нее сейчас другие заботы, заботы мамы. А так, даже не знаю. Возможно, я бы еще назвал Юлию Санину. Мне нравится ее вокал, и я ничего не могу с собой сделать, - сказал ведущий.

В марте 2018 года Игорь Кондратюк провел 1000-й выпуск программы "Караоке на Майдане" Скриншот

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Игорь Кондратюк также высказался по поводу номинации “Певец года”.

Не Винник. Мне больше нравится молодежь. Хотя Винник поет круче, чем Барских, у него есть вокал, в отличие от Макса. Зато у Макса есть какие-то простые мелодии, которые мне чем-то кажутся магическими. Я хорошо знаю, как они влияют на публику, - ответил шоумен.

Лучшими украинскими группами 2018 года Кондратюк считает “Без Обмежень“ и KAZKA.

Какой бы странным мне не выдавалось творчество этой группы, но в этом году они сумели всем показать очень жирную и вкусную дулю. Они заслужили называться группой года. Кто не согласен, пусть попробует написать такую же песню, как “Плакала“, которая наделала столько хайпа во всех странах, - подытожил он.

Напомним, что накануне Джамала также высказала свое мнение о М1 Music Awards 2018.