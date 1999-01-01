Рекорд на украинском ТВ: в эфир выйдет 1000-й выпуск программы «Караоке на Майдані»

Игорь Кондратюк анонсировал эфир 1000-й программы "Караоке на майдані"! Это самое старшее талант-шоу Украины, которое непрерывно выходит на украинском телевидении с 17 января 1999 года!

Игорь Кондратюк - неизменный ведущий и создатель программы «Караоке на майдані» - сказал о выходе юбилейной программы так:

В это воскресенье (25 марта) не забудьте, что вы выпьете стакан (чая, кофе, молока и т.д.) в честь 1000-ной программы “Караоке на майдані“! В 10:25 включайте СТБ и смотрите: удастся ли победителю этой программы сорвать джек-пот: поездку в Японию!!! А пока у вас есть время на изучение короткой истории самого демократичного вокального талант-шоу под открытым небом :) К слову, если вы вспомните какие-то интересные моменты со съемок за 19-ть лет существования программы, напишите в комментариях на моей страничке фейсбук!

1000-й выпуск програми «Караоке на майдані»​ афиша пресс служба

Воскресное утро многих украинских семей начинается именно с “Караоке на майдані“! Несколько десятков нынешних звезд прошли через это талант-шоу. Сколько тысяч поющих людей воплотили свою заветную мечту.

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«Караоке на майдані» стало рекордсменом «Книги рекордов Украины» в номинации «Найдовготривалішй розважальний телепроект України». За все болем чем 19-ть лет, съемкииз-за болезни ведущего перенесены были только дважды: один раз – из-за вирусной болезни, второй – из-за сломанной на горнолыжных трассах Франции ключицы левой руки. При этом несколько программ Игорь провел все-таки с загипсованной рукой!

Кондратюк прокомментировал:

Вперед, к новым телерекордам! Пусть живет и процветает непобедимый певучий украинский народ!!!

Мы собрали самые интересные факты про народное шоу. 1000 программ «Караоке на майдані» - это:

1. 1000 недель непрерывного показа самого старшего талант-шоу на украинском ТВ (первый выпуск – 17 января 1999 года). На самом деле программа выходит более 1000 недель, поскольку не выходила в те воскресенья, которые приходились на траурные дни.

2. Программа выходила беспрерывно на трех общенациональных каналах: Интер (1999-2007), 1+1 (2007-2009), СТБ (2009 – настоящее время).

3. «Караоке на майдані» - рекордсмен «Книги рекордов Украины» в номинации «Самый длительный развлекательный телепроект Украины».

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4. «Книга рекордов Гиннеса» отказалась регистрировать рекорд «Караоке на майдані» как рекорд «Самое длительное талант-шоу в мире», поскольку считает, что «данное достижение является слишком узкоспециализированным, рекордом исключительно из телевизионного бизнеса»

5. «Караоке на майдані» - одна из двух программ в Украине, которые завоевывали «Телетриумф» одновременно в номинации «Телевизионная игра» (2003) и «Музыкальная программа» (2008) (вторая программа – «Шанс»).

6. Основное место съемки – Киев, Крещатик, 15. Программа снималась даже во время двух Майданов – в 2004 и 2014 годах.

7. Всего телепрограмма была снята в 81 населенном пункте. В том числе – за границей: Лорет-де-Мар (Испания), о.Реюньон (Франция), Барселона (Испания). Также «Караоке на майдані» состоялось в 2007 году в Лос-Анджелесе, на Голливудском бульваре, перед входом в театр «Кодак» в рамках проекта «Американский шанс».

8. По нашим оценкам, съемки программы посетило не менее 1 миллиона зрителей.

9. Рекордное количество людей на одной съемке – около 25 тыс. человек. Театральная площадь в Тернополе (съемка 500-й программы), Юбилейная набережная в Днепре, съемка в центре Киева, съемка на склонах Днепра в Светловодске.

10. Игорь Кондратюк – единственный телеведущий в Украине, который вел программу одинакового формата в разных странах на разных языках: «Караоке на майдані» - на украинском в Украине и «Караоке на Арбате» - на русском в России (2006 год).

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11. 31 декабря 2007 утренняя программа «Караоке на майдані» вышла в последний час года, прямо перед Новогодним поздравлением Президента. В этой программе играли только ведущие телеканала 1+1, а победил известный шоумен Максим Нелипа.

12. С 2003 по 2007 год все победители «Караоке на майдані» становились участниками телепроекта «Шанс» - первого высокорейтингового праймового талант-шоу Украины.

13. Максимальное количество побед одного человека в программе – три. В первые годы существования это были выигрыши обычной программы, финала месяца и финала года. Последние 5 лет – это выигрыш обычной программы, одного из полуфиналов и финала.

14. Последние 5 лет победитель финальной игры года получает вместе со званием «Лучший народный певец года» автомобиль от постоянного партнера программы - ТМ «Королівський смак».

15. ТМ «Королівський смак» можно считать рекордсменом спонсорства в Украине: эта торговая марка является партнером «Караоке на майдані» уже 11-й год подряд!

16. Победитель 500-й программы Тарас Мельник из Тернополя получил специальный приз: недельное путешествие на родину караоке - Японию. Интересно, что обязательным условием получения приза было согласие Тараса на удар праздничным тортом по своему лицу. Этот удар нанесла девушка, у которой Тарас выиграл программу.

17. 25 марта 2018 года выйдет 1000-й выпуск программы «Караоке на майдані». Начиная с этого выпуска, победители могут сорвать джек-пот: возможность выиграть приз «1000 программ «Караоке на майдані»- недельную поездку в ... Японию! Билеты для полета предоставляет одна из самых известных авиакомпаний мира, а экскурсия караоке-клубами Токио пройдет при поддержке посольства Японии в Украине.

Игорь Кондратюк фото пресс служба

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18. Еще 10 лет назад съемки происходили при любой погоде, и почти не переносились. Последние годы метеоинформеры стали такими точными, что объявление съемки в Киеве происходит только после того, как съемочная группа убедится в хорошей погоде J. На выезде съемки всегда происходят при любой погоде!

19. За все более чем 19-ть лет съемки из-за болезни ведущего были перенесены только два раза: один раз – из-за вирусной инфекции, второй - из-за сломанной на горнолыжных трассах Франции ключицы левой руки. При этом несколько программ ведущий провел все-таки с загипсованной рукой!

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