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"Меня это огорчает": Джамала высказалась о номинации М1 Music Awards

Комментариев: 3
Украинская певица Джамала расстроилась из-за того, что ее имени не было в номинации "Певица года" на премии М1 Music Awards.
"Меня это огорчает": Джамала высказалась о номинации М1 Music Awards
"Меня это огорчает": Джамала высказалась о номинации М1 Music Awards
instagram.com/jamalajaaa/

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Неделю назад в Киеве были объявлены победители ежегодной премии М1 Music Awards. Напомним, что звание “Певица года” досталось Насте Каменских. Одна из коллег Каменских по сцене призналась, что расстроена сложившейся ситуацией. Подробнее читайте далее. 

Так, украинская певица Джамала, которая приняла участие в благотворительной акции “Щирі. Свята“, расстроилась из-за того, что ее имени не было в номинации “Певица года“ на премии М1 Music Awards. Об этом она рассказала в интервью для “Светской жизни”

Конечно это меня огорчает, это нормально. Я ежедневно делаю музыку и мне кажется очень много делаю украинских песен и вкладываю в них душу и выпускаю альбомы и очень много трачу и денег, и таланта украинских людей, чтобы сделать видео, в первую очередь, очень качественные. Но так получается, что я, наверное, не попадаю аудиторию, - призналась звезда.

Напомним, что 12 октября Джамала презентовала новый альбом “Крила”. Это уже пятый студийный альбом украинской певицы. 

Ранее поклонники раскритиковали Тину Кароль за наряд на M1 Music Awards 2018.

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Теги: Джамала, M1 Music Awards 2018, номинация, новости
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Комментариев (3)
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pravda77    09.12.2018, 12:45
Оценка:  +1
pravda77
Слишком много о себе возомнила. Никаких хитов нет, одно завывание и джазовые штучки, никому это не нужно. Каменских рубит фишку, Ани Лорак, Казка, но не Джамала.
гость  (аноним)  09.12.2018, 12:18
Оценка:  -2
гость
Настя дура ватная
гость  (аноним)  09.12.2018, 11:35
Оценка:  -1
гость
Мне музыка Джамалы очень нравится, но она не для всех. Каменская, наверное, для всех.
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