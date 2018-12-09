Настя Каменских сменила имидж: как сейчас выглядит певица

Украинская певица Настя Каменских сменила прическу: смотрите, как теперь выглядит артистка.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, славится своими пышными кудряшками. Однако, в последнее время артистке, видимо, захотелось перемен.

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Так, в третьем прямом эфире вокального шоу “Х-Фактор 9“, судьей которого Настя является, исполнительница появилась с несвойственной ей прической. Каменских сменила имидж - выпрямила волосы и подстригла их. Ivona предлагает посмотреть, как теперь выглядит NK:

Поклонники Насти Каменских удивились ее неожиданной смене имиджа, однако отметили, что новая прическа очень идет певице.

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