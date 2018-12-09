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Настя Каменских сменила имидж: как сейчас выглядит певица

Комментариев: 2
Украинская певица Настя Каменских сменила прическу: смотрите, как теперь выглядит артистка.
Настя Каменских сменила имидж
Настя Каменских сменила имидж
instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, славится своими пышными кудряшками. Однако, в последнее время артистке, видимо, захотелось перемен.

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Так, в третьем прямом эфире вокального шоу “Х-Фактор 9“, судьей которого Настя является, исполнительница появилась с несвойственной ей прической. Каменских сменила имидж - выпрямила волосы и подстригла их. Ivona предлагает посмотреть, как теперь выглядит NK:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@biedniakov #xfactor

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#xfactor #peligroso #nk #nkteam

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Поклонники Насти Каменских удивились ее неожиданной смене имиджа, однако отметили, что новая прическа очень идет певице.

Напомним, украинская певица Оля Полякова показала ведущей Кате Осадчей, как нужно правильно целоваться с мужем. Подробности читайте здесь.

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Теги: Настя Каменских, фото, Х-Фактор 9, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.12.2018, 11:27
Оценка:  0
гость
А ничего,что этот парик у неё был ещё в клипе "Дай мне"?
atos    10.12.2018, 10:55
Оценка:  0
atos
Стала обычной муклой, в чем прикол?
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