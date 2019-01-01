Узнайте подробности третьего прямого эфира вокального шоу "Х-Фактор 9".

Группа KAZKA стала открытием 8 сезона вокального шоу "Х-фактор" на СТБ и сразу после проекта они покорили мировые хит-парады, а также одержали победу на главной музыкальной премии страны М1 Music Awards в номинациях "Прорыв года" и "Хит года".

В третьем прямом эфире 9 сезона KAZKA вернется на "Х-фактор", чтобы исполнить для поклонников проекта свои хиты.

А также этот эфир исполнит мечту большинства участников, ведь выступать они будут в сопровождении симфонического оркестра.

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В этот вечер планируют всех удивить ZBSband. На этой неделе к ним на репетицию заглянул музыкальный продюсер шоу Вадим Лисица, чтобы помочь с подготовкой совершенно не характерной для ребят песней. Такими ZBSband еще не видел никто!

А вот коллектив Duke Time особенно нервничает, поскольку на их репетиции наставница Настя Каменских приняла решение заменить песню, поэтому времени на подготовку у них меньше всех. Получится ли у Duke Time собраться и показать на сцене хороший результат, и с кем придется попрощаться на этой неделе, зрители увидят уже в субботу, в 19:00 в эфире третьего прямого эфира вокального шоу "Х-фактор" на СТБ.

А пока что предлагаем вспомнить, как выступала KAZKA в 8 сезоне "Х-Фактора":

В прошлом эфире шоу покинули сразу трое участников. Теперь судейские команды выглядят так:

Категория "30+", наставник Дмитрий Шуров: Марк Савин;

Категория "Парни", наставник Андрей Данилко: Ваня Ищенко, Дима Волканов, Петр Гарасимов;

Категория "Девушки", наставник Олег Винник: PALINA, Ольга Жмурина;

Категория "Коллективы", наставница Настя Каменских: Duke Time, ZBSband;

Участники третьего прямого эфира "Х-Фактор 9" пресс-служба канала СТБ

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул шоу "МастерШеф-8" в эфире от 5 декабря.