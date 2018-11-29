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Песню "Плакала" группы KAZKA исполнили на русском: видео

Комментариев: 4
Популярнейшую украинскую песню "Плакала" группы KAZKA перевели на русский язык: слушайте, что из этого получилось.
Песню "Плакала" группы KAZKA исполнили на русском: видео
Песню "Плакала" группы KAZKA исполнили на русском: видео
instagram.com/kazka.band

Хит молодой украинской группы KAZKA "Плакала", который уже долгое время занимает первые места во многих рейтингах и даже вошел в топ-20 всемирного чарта Shazam, исполнили на русском языке.

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Кавер был опубликован на YouTube-канале Юлии Фиалковской и собрал уже почти 2 миллиона просмотров.

В интервью "Сегодня. Lifestyle" участник группы KAZA Дмитрий Мазуряк признался, как относится к таким каверам:

Мы предпочитаем оригинал, но такое количество вариаций считаем, в какой-то мере, признанием. Приятно, что наше творчество побуждает людей создавать.

Также музыканты признались, что планируют записать трек на английском языке.

Предлагаем вспомнить, как звучит оригинал песни "Плакала":

Напомним, на "Х-Фактор" возвращается победитель шестого сезона MELOVIN. Подробности читайте здесь.

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Теги: KAZKA, видео, новости, шоу-биз, кавер
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Комментариев (4)
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Негорро    29.11.2018, 16:33
Оценка:  0
Негорро
Тогда почему её изначально выли на"солов'їній"?)))))
Негорро    29.11.2018, 16:35
Оценка:  0
Негорро
to боту Sancho-s
Негорро    29.11.2018, 16:30
Оценка:  0
Негорро
Группа одной песни.Это же относится и к пассивному гомопедрилке с погоняловом Alekseev с его"Пьяным Солнцем".И к гомопедрилке Максу Барских это тоже относится с его"Туманами"...
Sancho-s    29.11.2018, 16:12
Оценка:  -1
Sancho-s
Это испокон расейская песня)))
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