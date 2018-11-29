Песню "Плакала" группы KAZKA исполнили на русском: видео
Хит молодой украинской группы KAZKA "Плакала", который уже долгое время занимает первые места во многих рейтингах и даже вошел в топ-20 всемирного чарта Shazam, исполнили на русском языке.
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Кавер был опубликован на YouTube-канале Юлии Фиалковской и собрал уже почти 2 миллиона просмотров.
В интервью "Сегодня. Lifestyle" участник группы KAZA Дмитрий Мазуряк признался, как относится к таким каверам:
Мы предпочитаем оригинал, но такое количество вариаций считаем, в какой-то мере, признанием. Приятно, что наше творчество побуждает людей создавать.
Также музыканты признались, что планируют записать трек на английском языке.
Предлагаем вспомнить, как звучит оригинал песни "Плакала":
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