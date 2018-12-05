"МастерШеф-8": кто покинул шоу 5 декабря

Во вчерашнем выпуске «МастерШеф» на канале СТБ прошла юбилейная, тринадцатая, битва черных фартуков.

На руки каждого участника с помощью наручников присоединили кулинарные девайсы, и они готовили свои блюда с их помощью.

На битву черных попало трое: Лев Маркевич, Анжела Липская и Влад Мицкевич. За один час им всем нужно было приготовить филе дорадо с картофельно-шпинатным пюре, кремом из зеленого горошка, голландским соусом, чипсами из бекона и запеченным белковым “облачком“.

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Чтобы приготовить данное блюдо, повару необходимо сделать большое количество разных кулинарных процессов. И главная сложность этой битвы черных состояла в том, что для каждого процесса нужен свой девайс. То есть, чтобы приготовить свое блюдо, участникам нужно договориться между собой о помощи.

Несмотря на сложные условия конкурса, Анжеле и Владу удалось подать блюда, которые удовлетворили судей. Блюдо же Льва вызвало наибольшее количество претензий. Как отметил Эктор, Лев приготовил пересоленную рыбу, которую «утопил» в своем соусе. Татьяна Литвинова также отметила количество специй: вкус рыбы не был в балансе с гарниром.

В итоге, Лев Маркевич покинул “МастерШеф-8“. На проекте осталось 6 человек.

Лев Маркевич пресс-служба канала СТБ

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул “МастерШеф-8“ в выпуске от 28 ноября.