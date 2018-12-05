Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"МастерШеф-8": кто покинул шоу 5 декабря

Комментариев: 0
Во вчерашнем выпуске «МастерШеф» на канале СТБ прошла юбилейная, тринадцатая, битва черных фартуков.
"МастерШеф-8": кто покинул шоу 5 декабря
"МастерШеф-8": кто покинул шоу 5 декабря
пресс-служба канала СТБ

На руки каждого участника с помощью наручников присоединили кулинарные девайсы, и они готовили свои блюда с их помощью.

На битву черных попало трое: Лев Маркевич, Анжела Липская и Влад Мицкевич. За один час им всем нужно было приготовить филе дорадо с картофельно-шпинатным пюре, кремом из зеленого горошка, голландским соусом, чипсами из бекона и запеченным белковым “облачком“.

Читай также: “МастерШеф-8“: кулинарное испытание пройдут родственники участников

Чтобы приготовить данное блюдо, повару необходимо сделать большое количество разных кулинарных процессов. И главная сложность этой битвы черных состояла в том, что для каждого процесса нужен свой девайс. То есть, чтобы приготовить свое блюдо, участникам нужно договориться между собой о помощи.

Несмотря на сложные условия конкурса, Анжеле и Владу удалось подать блюда, которые удовлетворили судей. Блюдо же Льва вызвало наибольшее количество претензий. Как отметил Эктор, Лев приготовил пересоленную рыбу, которую «утопил» в своем соусе. Татьяна Литвинова также отметила количество специй: вкус рыбы не был в балансе с гарниром.

В итоге, Лев Маркевич покинул “МастерШеф-8“. На проекте осталось 6 человек.

Лев Маркевич
Лев Маркевич
пресс-служба канала СТБ

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул “МастерШеф-8“ в выпуске от 28 ноября.

Поделись:
Теги: МастерШеф-8, СТБ, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь