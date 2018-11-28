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"МастерШеф-8": кто покинул шоу 28 ноября

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Во вчерашнем выпуске "МастерШеф" на канале СТБ битва черных фартуков прошла за единым столом. Участники готовили все вместе за одной передвижной поверхностью.
МастерШеф-8: итоги эфира от 28.11.2018, кто покинул шоу, фото
МастерШеф-8: итоги эфира от 28.11.2018, кто покинул шоу, фото
пресс-служба канала СТБ

На битву черных фартуков попали четверо: Лев Маркевич, Дарина Цокало, Элина и Влад Мицкевич. Каждому из участников нужно было приготовить определенный национальный суп. Льву попался испанский суп с морепродуктами патахи, Дарине – тосканский суп с рыбой и лангустинами каччукко, Элине – венгерский рыбный суп халасле, а Владу – итальянский суп с пастой ‘e fagioli’.

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Каждый имел возможность попробовать свой суп и самостоятельно изучить, какие ингредиенты в него входят.

Еще до старта готовки участников поместили в единый стол на колесиках. Участники готовили, передвигались, набирали продукты, презентовали свои блюда – делали все, находясь внутри этого стола.

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Несмотря на трудные условия конкурса, все четверо работали слаженно, а двоим участникам, Элине и Владу, удалось приготовить практически аутентичное блюдо, попробовав его всего лишь один раз. Тем не менее, в супе Дарины Цокало не оказалось 4-х должных ингредиентов: красного вина, дорадо, сибаса и морского черта.

В итоге, Дарина Цокало покинула проект. На "МастерШеф-8" осталось 7 участников. 

Дарина Цокало фото
Дарина Цокало фото
пресс-служба канала СТБ

Напомним также, что стали известны подробности новой украинской детективной мелодраме "Виходьте без дзвінка".

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Теги: МастерШеф, МастерШеф-8, кто покинул шоу, новый эфир, новый выпуск, итоги, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.11.2018, 11:54
Оценка:  0
гость
Не пойму, какую роль играет Литвинова в этом проекте? Как украшение? Как приманка на шоу? Стоит, как изваяние и улыбается. Ну иногда пробует.
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