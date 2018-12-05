"МастерШеф-8": кулинарное испытание пройдут родственники участников

Шоу "МастерШеф" на канале СТБ из года в год простых аматоров растит настоящих профессионалов: узнайте, что ждет зрителей в сегодняшнем эфире.

Чтобы стать шеф-поваром, нужно пройти долгий и нелегкий путь на профессиональной кухне. Но проект “МастерШеф“ дает участникам возможность почувствовать себя шефом сразу.

В сегодняшнем выпуске вместо участников готовить будут их родственники. Судья шоу Эктор Хименес-Браво говорит:

Мы готовим из участников настоящих шеф-поваров. Поэтому в сегодняшнем конкурсе они не будут готовить. Вместо этого – с балкона руководить своими родственниками.

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Каждый участник нашел под коробкой-загадкой определенное основное блюдо. Там может быть спинка кролика, фуагра, равиоли. Задача участника - чтобы родственник полностью повторил рецепт, технологию и презентацию блюда. Некоторые из гостей никогда не имели дела с готовкой. Но ведь настоящий шеф-повар сможет объяснить процессы любому новичку.

Кто справится с таким заданием, а кто сегодня навсегда покинет шоу, зрители увидят в 20:00 на канале СТБ.

Напомним, недавно были опубликованы первые интригующие тизеры сериала “Крепостная“.