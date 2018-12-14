Олег Винник показал, что осталось за кадром тура "Ты в курсе": фото, видео

17382 км в пути, 30 городов, 45 концертов, более 200 тыс. зрителей – завершился грандиозный концертный тур Олега Винника "Ты в курсе".

На протяжении семи месяцев в своих социальных сетях артист делился с поклонниками не только самыми яркими моментами выступлений, но и закулисьем гастролей. А вчера на официальном YouTube-канале исполнителя опубликовали видео, в котором показано, как создавался тур 2018, чем особенный формат стадионных концертов, как формировалась музыкальная программа.

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Сам же Олег рассказал, о чем думает перед выходом на сцену, какие эмоции испытывает после выступления, как за последний год изменилась его публика и в чем секрет успешного артиста.

О формате стадионных концертов:

Безусловно, это совсем другие расклады и площадки. Кто из артистов не мечтает собрать Арену Львов? Я даже представить не мог такой масштаб. Очень красиво, когда весь стадион загорается огоньками. Конечно, случаются и экстремальные ситуации, порой приходится выступать в холод и дождь. Но люди счастливы, люди танцуют – это незабываемые драйвовые моменты.

Олег Винник показал, что осталось за кадром тура "Ты в курсе" пресс-служба

О публике:

На сегодняшний день, много приходит мужчин, приходят целые семьи: от бабушек, до внуков, приходят пары. И если кто-то считает, что это не так, пусть сами придут и посмотрят.

Олег Винник показал, что осталось за кадром тура "Ты в курсе" пресс-служба

Перед концертом:

Я никогда не волнуюсь из-за количества людей, больше переживаю о каких-то технических моментах, чтобы все работало, чтобы погода хорошая была, чтобы зрители не замерзли. В первую очередь, я человек, несу ответственность и хочу, чтобы все были счастливы.

Олег Винник показал, что осталось за кадром тура "Ты в курсе" пресс-служба

После выступления:

Я испытываю крутые эмоции. Когда получил роль Жана Вальжана в “Отверженных“, выходя на улицу, ощущал, что сделал в своей жизни что-то важное, и даже воздух мне смаковал. Вот так и после моих концертов. Когда я понимаю, что все прошло достойно и все довольны – это большое счастье.

Олег Винник показал, что осталось за кадром тура "Ты в курсе" пресс-служба

Об успехе:

Чтобы стать успешным, ты должен быть самодостаточным человеком и откровенным со своим зрителем. Артист на сцене как открытая книга, должен делиться с людьми тем, что у тебя внутри: как тебе бывает больно, весело, как ты ощущаешь счастье. Получается, ты должен быть искренним. Нельзя, чтобы твои желания перевешивали ожидания и потребности зрителей. Если ты сумеешь найти золотую середину между тем что ты хочешь и тем, что нравится людям - это и будет успех.

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