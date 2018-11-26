"Мне всегда хотелось свободы": Оля Фреймут шокировала поклонников признанием
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Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут призналась, что раньше боялась выйти замуж. Неожиданным сообщением телезвезда поделилась в своем Instagram.
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Так, Фреймут опубликовала фото, на котором позирует в халате с полотенцем на голове и с ярким макияжем, в подписи к которому рассказала, что в школьные годы думала, что никогда не выйдет замуж.
В школі я думала, що заміж не вийду. Мені завжди хотілося свободи. Пам’ятаю, ділилася з подругами страхами: як вранці прокинутися - і без макіяжу, заспаною? Тепер дивуюся, якою іншою була, - написала Оля.
К слову, в минувшем месяце Фреймут представила свою новую книгу, которая называется “Про любов“.
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