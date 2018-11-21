Оля Фреймут представила новую книгу "Про любов": интересные факты

Во вторник, 20 ноября в кинотеатре «Оскар» состоялась презентация новой книги украинской ведущей Ольги Фреймут «Про любов».

«Про любов» - вторая книга серии «Школа пані Фреймут» после «Етикету», пособия по хорошим манерам для дам с хорошим чувством юмора. Это сборник, в который входятнеизвестные произведения известных авторов о любви к Любимому, к Ребенку, Родине и к Себе.

В книге впервые будут опубликованы эссе Ольги Фреймут, фрагменты которых уже давно громко обсуждают в интернете. Также в сборник вошли уникальные произведения Ольги Кобылянской, Фаины Раневской, Леси Украинки, Юрия Винничука, Наталены Королевы, Марины Цветаевой и Антона Чехова. Произведения О. Генри, Оскара Уальда впервые переведены и представлены в сборнике на украинском языке.

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Презентация книги прошла в интересном формате публичных чтений отрывков из книги, ккоторых приобщились звездные друзья Ольги - Наталья Адаменко, которая зачитала фрагменты из произведений Фаины Раневской, и Маша Цуканова, которая прочитала рассказ Кейт Шопен, которая писала в 1900-х годах для американского «Vogue».

Собственное эссе Ольга Фреймут читала под классическую музыку в сопровожденииавторского танца дочери Златы Митчелл.

Ольга посвятила книгу мужчине Владимиру Локотко и в конце встречи показала посвященное ему чувственное видео из семейного архива, где она играет на фортепьяно под контемп-танец Яны Заец. Автором видео стала широко известная в Голливуде Саша Самсонова.

Поздравить Ольгу с презентацией книги пришли ее муж Владимир Локотко, ведущий тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, и финалисты шоу «Танці з зірками 2018» - хореограф Яна Заяц и Иракли Макацария.

Интересные факты о книге:

В сборнике «Про любов» впервые будет опубликовано 12 эссе Ольги Фреймут.

В книге будет опубликовано произведение «Коттедж Соловей» Агаты Кристи, права на публикацию которого любезно предоставил внука Агаты Кристи.

В книге есть произведение «Пара шелковых чулок» американки-феминистки Кейт Шопен, которая в начале ХХ века писала для американского Vogue. Это первый перевод текста на украинский язык.

Впервые печатается на украинском языке произведение «О любви», О. Генри. Читайте также: Оля Фреймут призналась, закрыли ли шоу "ОЛЯ"

Специально для книги был разработан оригинальный календарь «Дни рождения художников слова».

Эссе Юрия Винничука - «Життя на глянц» - благородный рассказ о Львове и его традиции наполняет любовью к Украине.

В книге использован уникальный украинский язык, некоторые произведения попали в сборник из архивов.

Благодаря генеральному партнеру компании Genesis Esthetic Clinic и партнеру - компании «НоваБудова» книга «Про любов» будет существенно доступнее по цене. Рекомендованная стоимость составит 190 грн. Издательство SmowDrop продолжает успешное сотрудничество с онлайн-ритейлером Yakaboo на эксклюзивных правах.

Напомним также, что в Киеве состоялось открытие выставки, посвященной украинскому народному наряду.