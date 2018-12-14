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Украинскую певицу наградили "Золотым диском": фото

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Певица Камалия получила престижную награду в Австрии.
Камалия получила престижную награду в Австрии
Камалия получила престижную награду в Австрии
instagram.com/kamaliyaofficial/

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Украинская исполнительница Камалия, которая стала участницей шоу “Голос країни 8“, получила престижную музыкальную награду. В Вене певице из Украины вручили “Золотой диск“ за композицию “Timeless“. 

Радостной новостью артистка поделилась с поклонниками в Instagram.  

Я со своим “Золотым диском“ за песню “Timeless“. Очень благодарна австрийским поклонникам за их любовь, – написала Камалия. 

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Отметим, что клип на песню “Timeless“ собрал в сети более 11 миллионов просмотров. 

Накануне Аврил Лавин представила чувственный клип о любви и расставании Tell Me It's Over.

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Теги: Камалия, награда, певица, новости шоу бизнеса
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