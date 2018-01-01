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Камалия удивила тренеров шоу "Голос країни 8"

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Вчера, 5 марта, в эфире канала 1+1 вышел новый выпуск популярного вокального проекта Голос країни 8.
Украинская певица удивила тренеров шоу Голос країни 8 (видео)
Украинская певица удивила тренеров шоу Голос країни 8 (видео)
пресс-служба канала 1+1

Известная украинская певица Камалия решила сделать сюрприз тренерам проекта и стала участницей “слепых прослушиваний“ Голосу країни 8. Певица исполнила украинскую народную песню “Чорнії брови, карії очі“.

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Первым на кнопку нажал Потап и был очень удивлен, увидев на сцене Камалию. Рэпер был в восторге и не скрывал этого. Сергей Бабкин не сдержался и вторым нажал заветную кнопку, следом за ним, практически сразу, к Камалии повернулась и Джамала. Так как Тина Кароль уже сформировала свою команду, то ее кресло повернулось к участнице уже после выступления.

Все судьи положительно отозвались о выступлении известной певицы и предлагали ей продолжить участие в шоу Голос країни 8. Камалия отказалась от дальнейшего участие, объяснив это тем, что хочет дать шанс другим конкурсантам, которые только начинают свой путь в шоу-бизнесе.

Посмотреть видео с выступлением Камалии можно здесь:

Напомним также, что MELOVIN рассказал, что думает о TAYANNA. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net
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