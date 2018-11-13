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KAMALIA потеряла близкого человека

Комментариев: 1
Украинская певица KAMALIA поделилась грустной новостью.
KAMALIA потеряла близкого человека
KAMALIA потеряла близкого человека
пресс-служба канала 1+1

Исполнительница, бывшая участница проекта “Танці з зірками“ KAMALIA призналась, что потеряла близкого человека.

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В своем Instagram-аккаунте артистка рассказала, что похоронила бабушку:

Вчера провели в последний путь мою бабушку, моей мамы родную тётю. Она была очень светлым, добрым и правильным человеком, уважаемой друзьями, коллегами, соседями и родными, но к сожалению, с очень нелёгкой судьбой. Покойся с миром, наша родная! Вечная память! Царствие небесное!

Напомним, 12 ноября умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли. За что мы всегда будем любить его, читай здесь.

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Теги: Камалия, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  13.11.2018, 13:57
Оценка:  0
pусский
Что же, осталось грустно пукнуть...
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