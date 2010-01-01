Вышел первый трейлер полнометражной картины "Аббатство Даунтон"

Один из самых знаменитых сериалов выйдет в кинотеатрах полным метром в сентябре 2019 года.

Читай также: "Песня про лицо": не пропустите новый клип "Время и Стекло"

В сети появился первый трейлер полнометражного фильма по мотивам популярного британского сериала “Аббатство Даунтон”, который выходил с 2010-го по 2015-й годы. Подробности предстоящей ленты создатели пока держат в секрете, но, как известно из ролика, премьера фильма состоится осенью следующего года.

Читай также: Олег Винник показал, что осталось за кадром тура "Ты в курсе": фото, видео

Режиссером “Аббатства Даунтон” стал Брайан Персивал, известный по драме “Воровка книг”. Сценаристом выступил создатель оригинального сериала - Джулиан Феллоуз.

Кадр из сериала “Аббатство Даунтон”

Исторический сериал “Аббатство Даунтон” получил 15 премий Emmy и был номинирован еще на 69. Главные роли в шоу исполнили Мишель Докери, Элизабет МакГоверн, Хью Бонневилль и другие.

Ранее канадская певица Аврил Лавин представила второй клип из своего нового альбома.