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Вышел первый трейлер полнометражной картины "Аббатство Даунтон"

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Один из самых знаменитых сериалов выйдет в кинотеатрах полным метром в сентябре 2019 года.
Вышел первый трейлер полнометражной картины "Аббатство Даунтон"
© Кадр из сериала
Фото 1/2
  • Вышел первый трейлер полнометражной картины "Аббатство Даунтон"
Вышел первый трейлер полнометражной картины "Аббатство Даунтон"
Вышел первый трейлер полнометражной картины "Аббатство Даунтон"
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В сети появился первый трейлер полнометражного фильма по мотивам популярного британского сериала “Аббатство Даунтон”, который выходил с 2010-го по 2015-й годы.  Подробности предстоящей ленты создатели пока держат в секрете, но, как известно из ролика, премьера фильма состоится осенью следующего года. 

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Режиссером “Аббатства Даунтон” стал Брайан Персивал, известный по драме “Воровка книг”. Сценаристом выступил создатель оригинального сериала - Джулиан Феллоуз

Кадр из сериала “Аббатство Даунтон”

Исторический сериал “Аббатство Даунтон” получил 15 премий Emmy и был номинирован еще на 69. Главные роли в шоу исполнили Мишель Докери, Элизабет МакГоверн, Хью Бонневилль и другие. 

Ранее канадская певица Аврил Лавин представила второй клип из своего нового альбома.

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Теги: Аббатство Даунтон, трейлер, новости кино
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