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Аврил Лавин представила чувственный клип о любви и расставании (видео)

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Композиция Tell Me It's Over войдет в новый альбом певицы, релиз которого запланирован на февраль следующего года.
Аврил Лавин представила чувственный клип о любви и расставании (видео)
© Кадр из Youtube
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Аврил Лавин представила чувственный клип о любви и расставании (видео)
Аврил Лавин представила новый клип
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Канадка Аврил Лавин выпустила новый клип на песню Tell Me Itʼs Over. Это уже второе музыкальное видео 34-летней певицы после победы над болезнью Лайма, которую у нее диагностировали около трех лет назад. После пятилетнего перерыва Аврил снова вернулась к музыкальной деятельности и даже анонсировала новый альбом. 

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Сюжет клипа драматичен и, в то же время, обыденный: главная героиня вспоминает бурные отношения с возлюбленным, ссоры, расставания, примирения. 

В жизни мы сталкиваемся с проблемами. Некоторые из них, к сожалению, оказываются серьезнее, чем другие. Пережив сражение за свою жизнь, я стала сильнее, чем когда-либо, — рассказала артистка. 

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Релиз нового альбома Аврил Лавин Head Above Water запланирован на 15 февраля.  

Напомним, что ранее украинская группа “НеАнгелы“ презентовала песню “Папа“.

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Теги: Аврил Лавин, клип, видео
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