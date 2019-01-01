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Американский певец снял яркий клип в Киеве: видео

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Певец Oliver Tree выпустил провокационный клип на песню Hurt, который был снят в Киеве: смотрите видео.
Американский певец снял яркий клип в Киеве: видео
Американский певец снял яркий клип в Киеве: видео
Кадр из видео

Американец Oliver Tree выпустил клип на песню Hurt из дебютного альбома, который был снят в Киеве.

Видеоролик был опубликован на YouTube-канале музыканта. Он собрал уже почти миллион просмотров и около 55 тыс. лайков.

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Съемки клипа проходили на Рыбальском мосту и в спальных районах. Режиссером клипа стал сам Оливер и украинская компания 23/32 Films.

В кадрах присутствуют гроб с певцом, сносящий голову танк, прыжок с крыши дома и распятие на мосту. Как вы понимаете, клип получился достаточно провокационным и эпатажным. Убедитесь в этом сами:

Напомним, недавно еще одна американская звезда Майли Сайрус сняла клип в Киеве. Посмотреть его можно здесь.

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Теги: Oliver Tree, видео, новости, шоу-биз
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