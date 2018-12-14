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"Песня про лицо": не пропустите новый клип "Время и Стекло"

Комментариев: 1
"Песня про лицо" украинской поп-группы "Время и Стекло" - новая видеоэра эволюции группы: смотреть видео.
"Песня про лицо": не пропустите новый клип "Время и Стекло"
"Песня про лицо": не пропустите новый клип "Время и Стекло"
пресс-служба

При просмотре клипа “Песня про лицо“ украинской группы “Время и Стекло“ зрители попадают в тусовку четырех сотен современных, свободных, дерзких, самоуверенных  и влюбленных в свою жизнь людей.

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Стильные, смелые и яркие участники группы Надя Дорофеева и Позитив в новом видео становятся сверхлюдьми.  Они отличаются от всех, в них живет нечто, не поддающееся контролю, что способно управлять миллионами людей. Их последователей становится все больше и больше, эта энергия проникает в них все глубже и начинает вырываться изнутри, “заражая“ людей вокруг. 

Надя Дорофеева говорит о клипе так:

Мы  меняемся и хотим создавать музыку, которая качает нас самих! Группа “Время и Стекло“ ощущает себя по-другому внутренне, и это отражается в наших образах.  После просмотра клипа, все поймут, как нужно двигаться под этот трек.

Режиссер клипа Леонид Колосовский говорит о новой видеоработе так:

Пришло время трансформаций. Изменилась музыка “Время и Стекло“, их  восприятие мира и стиль. Это отразилось и в видеоряде. Непростой проект со сценарием, который переписывался четыре раза, трехмесячной подготовкой, масштабным кастингом и поисками локации с подходящими техническими требованиями. Итог – 400 человек с уникальным стилем в кадре и трансформация съемочной площадки в гараж, тату-салон и  место тусовки.

Смотрите клип “Песня про лицо“ группы “Время и Стекло“ здесь:

Напомним, украинская ведущая Лилия Ребрик примерила образ главной героини сериала “Игры престолов“. Что из этого получилось, смотрите здесь. 

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Теги: Время и Стекло, Надя Дорофеева, Позитив, новости, видео, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  14.12.2018, 12:02
Оценка:  0
pусский
Обязательно пропущу, я уже презрительно пёрнул на этих говноползающих укрожопиков!
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