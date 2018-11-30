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Майли Сайрус показала клип, снятый в Киеве

Комментариев: 1
Американская певица Майли Сайрус выпустила клип, ради съемок которого в Киеве перекрывали Дарницкий мост: смотреть видео.
Майли Сайрус показала клип, снятый в Киеве
Майли Сайрус показала клип, снятый в Киеве
Getty Images

Популярная актриса и певица Майли Сайрус презентовала клип на песню Nothing Breaks Like a Heart, который был снят в конце октября в Киеве.

Ролик уже опубликован на YouTube-канале британского диджея Марка Ронсона, вместе с которым и была записана песня.

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В клипе едет за рулем в блестящем мини-платье с откровенным декольте по Дарницкому мосту в Киеве. Кадры на мосту чередуются с кадрами, снятыми в стриптиз-клубе.

На протяжении всего клипа Майли находится в машине, а вокруг нее разворачиваются действия. За ней гоняется полиция и следят журналисты, чтобы понять, куда же звезда направляется.

Из-за съемок в субботу и воскресенье, 27-28 октября, был перекрыт Дарницкий мост.

Напомним, украинская певица MOROZOVA попала в тюрьму ради съемок клипа. Подробности читайте здесь.

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Теги: Майли Сайрус, Киев, видео, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
вася  (аноним)  30.11.2018, 15:27
Оценка:  0
вася
вот из за какой падлы был мост закрыт
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