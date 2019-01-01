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"Свято наближається": MONATIK создал свою версию легендарного хита

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Украинский певец MONATIK перепел легендарную новогоднюю песню: как это звучит.
"Свято наближається": MONATIK создал свою версию легендарного хита
"Свято наближається": MONATIK создал свою версию легендарного хита
Кадр из видео

Зима у многих из нас ассоциируется с первым снегом, праздничным фургоном Coca-Cola и теперь уже треками MONATIK, от которых все без ума. 

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Как только стало известно, что MONATIK начал сотрудничество с легендарным брендом Coca-Cola, фаны начали ликовать: MONATIK исполнит известную всеми песню "Свято наближається". 

Но музыкант не только исполнил трек, а еще и сделал новую версию в своем собственном прочтении. 

Что из этого получилось, смотрите здесь:

Напомним, украинская певица Вера Брежнева показала, как выглядит без макияжа.

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Теги: MONATIK, видео, новости, шоу-биз, Новый год
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