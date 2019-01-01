"Свято наближається": MONATIK создал свою версию легендарного хита

Украинский певец MONATIK перепел легендарную новогоднюю песню: как это звучит.

Зима у многих из нас ассоциируется с первым снегом, праздничным фургоном Coca-Cola и теперь уже треками MONATIK, от которых все без ума.

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Как только стало известно, что MONATIK начал сотрудничество с легендарным брендом Coca-Cola, фаны начали ликовать: MONATIK исполнит известную всеми песню "Свято наближається".

Но музыкант не только исполнил трек, а еще и сделал новую версию в своем собственном прочтении.

Что из этого получилось, смотрите здесь:

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