Премьера: "НеАнгелы" выпустили песню "Папа"

Украинская группа "НеАнгелы" презентовала лирическую композицию под названием "Папа": слушайте прямо сейчас.

В песне "Папа" группы "НеАнгелы" рассказана история непростых отношений с отцом главной героини. В ней – всё: воспоминания, обиды, надежды, ожидания и, конечно, безграничная любовь благодаря и вопреки. Эта песня – диалог с папой, песня-высказывание, песня – личная история одной из участниц группы Славы Каминской.

Она говорит:

Все мы родом из детства, так же, как и наши главные боли и страхи. Моя самая глубокая боль, которая живет во мне уже много лет, — расставание родителей. В жизни бывает всякое, но когда ты маленькая, совершенно не хочется разбираться во взрослых проблемах, а просто хочется чувствовать себя нужной, любимой и защищённой. Мне пришлось рано повзрослеть и самостоятельно научиться справляться со своими переживаниями. Пападля меня — не просто песня, это жизненная история. Уверена, меня поймут миллионы маленьких взрослых девочек, которые столкнулись с такой ситуацией, и они проживут эту песню так же глубоко, как и я.

Вторая участница коллектива - Виктория Смеюха, говорит о песне так:

Зимние каникулы – время, которое хочется посвятить близким людям. Мы не просто так презентуем песню "Папа" в канун новогодних праздников. Пускай она и лирическая, но, безусловно, о любви к самым родным. Высказывайте и отпускайте, прощайте, пытайтесь понять и не копите в себе обиды. Ведь лучшее, что в нас есть - это любовь. Значит, пускай она нами и правит!

Слушайте песню "Папа" группы "НеАнгелы" здесь:

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Слава и Виктория в аккаунтах группы "НеАнгелы" запустили флешмоб, в котором просят поделиться фотографиями и личными историями отношений с отцами своих подписчиков. Присоединиться к нему можно здесь:

Напомним, украинская группа "Время и Стекло" выпустила клип "Песня про лицо". Посмотреть его можно здесь.