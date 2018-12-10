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Алена Шоптенко растрогала фанатов снимком с маленьким сыном

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Украинский хореограф Алена Шоптенко показала, как они с сыном читают книгу.
Алена Шоптенко опубликовала фото с первенцем
Алена Шоптенко опубликовала фото с первенцем
instagram.com/alena_shoptenko/

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Известный украинский хореограф Алена Шоптенко, которая этим летом впервые стала мамой, порадовала своих поклонников трогательным фото с маленьким сыном. На снимке молодая мама держит сына Алексея на коленях и читает ему детскую книгу. 

АА еще не умеет читать в привычном смысле этого слова. Его чтение пока ограничивается смятыми страницами и пробой их на зуб... И пока книжки для взрослых ему разве что в прямом смысле по зубам, мы с удовольствием рассматриваем иллюстрации в книжках для детей и стараемся их не съесть, – написала Шоптенко. 

 

Напомним, что ранее Алена Шоптенко призналась, что у нее начались проблемы со здоровьем.

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Теги: Алена Шоптенко, фото, сын
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