Требуется реабилитация: у Алены Шоптенко начались проблемы со здоровьем

Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как навредила здоровью после родов.

Главный хореограф шоу "Танці з зірками 2018" Алена Шоптенко рассказала о проблемах со здоровьем.

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Из-за того, что сразу после родов женщина начала уделять чрезмерное внимание физическим нагрузкам, теперь ей потребуется длительная реабилитация. Подробнее о проблеме Алена написала в своем Instagram-аккаунте:

У физических нагрузок после родов помимо быстрого прихода "в форму" есть и обратная сторона, которая чревата не полным схождением мышц живота, так называемой белой линии. Поэтому если слишком быстро начинать дружить с физическими нагрузками, как, например, это сделала я, можно получить небольшую проблему требующую длительной реабилитации. Так что теперь следующие 2 месяца единственными моими партнерами будут "Кадиллак" и "Реформер", а единственным танцем будет пилатес. Спешить нужно медленно, особенно когда речь идет о вашем теле и здоровье. Берегите себя.

Отметим, что Алена Шоптенко родила первенца в начале июня 2018 года. После родов хореограф сразу же начала танцевать и работать над шоу "Танці з зірками 2018" и, видимо, не рассчитала свои силы.

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