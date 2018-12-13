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СМИ: звезда "50 оттенков серого" готовится к свадьбе

Комментариев: 1
Инсайдеры поделились интересной информацией о голливудской актрисе Дакоте Джонсон.
Дакота Джонсон готовится к свадьбе
Дакота Джонсон готовится к свадьбе
Gettyimages

Актриса Дакота Джонсон, сыгравшая главную роль в фильме “50 оттенков серого“, скоро выйдет замуж.

По крайней мере, так говорят инсайдеры издания Us Weekly.

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Избранником звезды стал вокалист группы Coldplay Крис Мартин. Первые сообщения об их романтической связи появились еще в 2017 году, затем папарацци начали публиковать фотографии со свиданий Дакоты и Криса. 

Если верить источникам, то Крис изначально планировал сообщить о том, что сделал Дакоте предложение, после свадьбы его бывшей жены Гвинет Пэлтроу:

Он хотел, чтобы на их с Гвинет детей не свалились все перемены сразу.

 

Крис Мартин
Крис Мартин
Gettyimages

Отметим, что Крис Мартин был 11 лет женат на американской актрисе Гвинет Пэлтроу. У пары есть 14-летняя дочь Эппл Блайз Элисон и 12-летний сын Мозес Брюс Энтони.

Для Дакоты же этот брак будет первым.

Напомним, победитель “Х-Фактора“ Александр Порядинский сделал признание о своей личной жизни. С кем сейчас встречается певец, читайте здесь. 

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Теги: Дакота Джонсон, Крис Мартин, новости, шоу-биз, свадьба
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
!  (аноним)  13.12.2018, 15:30
Оценка:  0
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она ж 89 г.р. а выглядит на полтинник! почему мажорные детки считают что им всё можно? и что они ИТАК хороши?
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