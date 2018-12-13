СМИ: звезда "50 оттенков серого" готовится к свадьбе

Инсайдеры поделились интересной информацией о голливудской актрисе Дакоте Джонсон.

Актриса Дакота Джонсон, сыгравшая главную роль в фильме “50 оттенков серого“, скоро выйдет замуж.

По крайней мере, так говорят инсайдеры издания Us Weekly.

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Избранником звезды стал вокалист группы Coldplay Крис Мартин. Первые сообщения об их романтической связи появились еще в 2017 году, затем папарацци начали публиковать фотографии со свиданий Дакоты и Криса.

Если верить источникам, то Крис изначально планировал сообщить о том, что сделал Дакоте предложение, после свадьбы его бывшей жены Гвинет Пэлтроу:

Он хотел, чтобы на их с Гвинет детей не свалились все перемены сразу.

Крис Мартин Gettyimages

Отметим, что Крис Мартин был 11 лет женат на американской актрисе Гвинет Пэлтроу. У пары есть 14-летняя дочь Эппл Блайз Элисон и 12-летний сын Мозес Брюс Энтони.

Для Дакоты же этот брак будет первым.

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