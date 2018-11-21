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Анджелина Джоли решила сменить профессию

Комментариев: 1
Американская актриса Анджелина Джоли будет вести программу на BBC Radio.
Анджелина Джоли решила сменить профессию
Анджелина Джоли решила сменить профессию
Getty Images

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На время Рождественских праздников знаменитая американская актриса Анджелина Джоли, которой накануне приписали роман с Киану Ривзом, сменит профессию. Звезда станет радиоведущей на BBC Radio, сообщают западные СМИ.

Так, 28 декабря 43-летняя Джоли выступит в роли редактора и ведущей программы Radio 4’s Today. Известно, что в эфире в Анджелиной выступит ряд гостей, включая беженцев, проблемами которых занимается актриса, являясь послом доброй воли ООН. 

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Напомним, что голливудская звезда Анджелина Джоли тайно встречалась с Брэдом Питтом, с которым они подали на развод 2 года назад.

Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Getty Images

Ранее стало известно, что звезда сериала "Игра престолов", актриса Натали Дормер разошлась с возлюбленным после 11 лет отношений.

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Теги: Анджелина Джоли, актриса, радио, новости
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  24.11.2018, 19:56
Оценка:  0
русский
Моя творожная залупа уже тыкает в ее глаза на экране. Творог жирный... стафилококовый. Моя кончина да с ее то гламурным зеленым дерьмом в сраке... ммм! Гы-гы-гы!
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