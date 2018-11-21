Анджелина Джоли решила сменить профессию

Американская актриса Анджелина Джоли будет вести программу на BBC Radio.

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На время Рождественских праздников знаменитая американская актриса Анджелина Джоли, которой накануне приписали роман с Киану Ривзом, сменит профессию. Звезда станет радиоведущей на BBC Radio, сообщают западные СМИ.

Так, 28 декабря 43-летняя Джоли выступит в роли редактора и ведущей программы Radio 4’s Today. Известно, что в эфире в Анджелиной выступит ряд гостей, включая беженцев, проблемами которых занимается актриса, являясь послом доброй воли ООН.

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Напомним, что голливудская звезда Анджелина Джоли тайно встречалась с Брэдом Питтом, с которым они подали на развод 2 года назад.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Getty Images

Ранее стало известно, что звезда сериала "Игра престолов", актриса Натали Дормер разошлась с возлюбленным после 11 лет отношений.