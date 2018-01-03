Пэрис Хилтон угодила в скандал из-за разрыва с женихом

Светская львица Пэрис Хилтон разорвала помолвку с актером Крисом Зилкой: узнайте, почему это спровоцировало скандал.

Актер Крис Зилка, помолвку с которым разорвала американская знаменитость Пэрис Хилтон, требует от нее вернуть кольцо в 20 карат стоимостью в 2 миллиона долларов, с которым делал предложение.

Как сообщает американский таблоид TMZ, Зилка намерен забрать назад дорогостоящий подарок. По словам портала, экс-жених Хилтон руководствуется юридической основной, ведь, согласно закону штата Калифорния, он действительно может требовать возврат украшения.

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Однако, как оказалось позже, Зилка вовсе не покупал это дорогое кольцо, его Пэрис взяла поносить у своего друга - знаменитого ювелира Майкла Гринемса. Впрочем, Зилку это мало волнует, и кольцо как память о двух годах с Хилтон он хочет оставить себе.

Предложение Пэрис Хилтон Крис Зилка сделал в январе 2018-го. Свадьба должна была состояться в ноябре этого года, однако, сперва Пэрис перенесла ее на 2019 год, ссылаясь на загруженность, а вскоре и вовсе сообщила, что они с Крисом больше не вместе.

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