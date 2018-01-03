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Пэрис Хилтон угодила в скандал из-за разрыва с женихом

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Светская львица Пэрис Хилтон разорвала помолвку с актером Крисом Зилкой: узнайте, почему это спровоцировало скандал.
Пэрис Хилтон угодила в скандал из-за разрыва с женихом
Пэрис Хилтон угодила в скандал из-за разрыва с женихом
Getty Images

Актер Крис Зилка, помолвку с которым разорвала американская знаменитость Пэрис Хилтон, требует от нее вернуть кольцо в 20 карат стоимостью в 2 миллиона долларов, с которым делал предложение.

Как сообщает американский таблоид TMZ, Зилка намерен забрать назад дорогостоящий подарок. По словам портала, экс-жених Хилтон руководствуется юридической основной, ведь, согласно закону штата Калифорния, он действительно может требовать возврат украшения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#GoldenGirl ❄️👑👱🏼‍♀️💎❄️

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

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Однако, как оказалось позже, Зилка вовсе не покупал это дорогое кольцо, его Пэрис взяла поносить у своего друга - знаменитого ювелира Майкла Гринемса. Впрочем, Зилку это мало волнует, и кольцо как память о двух годах с Хилтон он хочет оставить себе.

Предложение Пэрис Хилтон Крис Зилка сделал в январе 2018-го. Свадьба должна была состояться в ноябре этого года, однако, сперва Пэрис перенесла ее на 2019 год, ссылаясь на загруженность, а вскоре и вовсе сообщила, что они с Крисом больше не вместе. 

Напомним, ранее мы писали о самых громких романах голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон.

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Теги: Пэрис Хилтон, Крис Зилка, новости шоу бизнеса
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Комментариев (1)
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Jim Beam  (аноним)  22.11.2018, 17:14
Оценка:  0
Jim Beam
Водила мужика за нос. Нехорошо((((.
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